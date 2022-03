1 Le parole di Davide Silvestri

Solo qualche ora fa Davide Silvestri è stato ospite a Casa Chi. Nel corso della chiacchierata l’attore ha parlato del suo percorso al Grande Fratello Vip 6 e non è mancato l’argomento Alex Belli. Come sappiamo tra i due inizialmente era nata una bella amicizia, quando a un tratto entrambi si sono allontanati. Adesso così Davide ha fatto un duro attacco ad Alex, per via del triangolo nato con Delia Duran e Soleil Sorge. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“Se è vero che non ne potevo più di Alex Belli? A un certo punto ho pensato che fosse insopportabile. Quella situazione mi stava snervando e mi ero stufato davvero. Quando se n’è andato ero contento che se ne fosse andato e gliel’ho detto. Non ho mai nascosto quello che penso. Peccato che si sia perso in questa storia, mi dispiace perché prima ci siamo divertiti e abbiamo portato tanti momenti d’arte. Io ho anche provato a bloccarlo e a dirgli ‘basta torna a divertirti smettila, lascia stare questa cosa che non esiste e ti fa male molla’. Questi erano consigli che gli davo in maniera molto sincera”.

E ancora Davide Silvestri, continuando ad attaccare Alex Belli, aggiunge:

“Sono stato onesto e gli ho detto che ci sarei stato solo se avesse voluto divertirsi con me, altrimenti mi sarei allontanato. E così ho fatto, mi sono messo da parte. Volevo starne fuori da quella cosa e non potevo difenderlo. Diciamo che l’ho difeso con il mio silenzio. Non mi sono esposto, se l’avessi fatto gli avrei dato addosso. Se ha preferito la carriera all’amicizia? Sì, ho detto di aver perso un amico. Lui è stato schiavo del suo personaggio e ha perso il controllo. Abbiamo perso l’amicizia e il divertimento. Secondo me è stato un peccato anche per lui. La sua parte artistica era più interessante di quella sorta di show amoroso che hanno fatto“.

Le parole di Davide Silvestri non sono passate inosservate, e sono arrivate fino ad Alex Belli, che poco fa ha replicato all’attore, lanciandogli una frecciatina. Andiamo a vedere cosa è accaduto.