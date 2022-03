Davide Silvestri vince al televoto

Siamo nel pieno della finale del Grande Fratello Vip 6 e tra pochi minuti scopriremo chi sarà a vincere questa lunga edizione. Poco fa però è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che ha lasciato il pubblico e il web senza parole. Davide Silvestri contro ogni aspettativa ha infatti battuto al televoto flash Lulù Selassié, continuando così la sua corsa verso la vittoria.

La Principessa invece è stata definitivamente eliminata, classificandosi così al quinto posto. Ma quali sono le percentuali? Andiamo a scoprirle.

Ben il 61% del pubblico ha salvato Davide Silvestri, mentre solo il 39% dei fan ha votato per Lulù Selassié. Ma chi sarà dunque a vincere il Grande Fratello Vip 6? Attualmente a scontrarsi al televoto ci sono Jessica e Delia Duran, ma solo una di loro proseguirà il suo percorso.

Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare la Casa di #GFVIP è… Lulù! È quindi lei la quinta classificata di questa edizione! pic.twitter.com/Yei7Qo2xxF — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 14, 2022

A seguire una delle due Vippone si unirà a Davide e a Barù per il televoto finale, che decreterà il primo classificato di questa edizione. Non resta che attendere dunque per scoprire quello che accadrà.

