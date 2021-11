1 Discussione tra Davide Silvestri e Soleil Sorge

Al Grande Fratello Vip non sembrano mancare le discussioni, generate spesso da ciò che succede nel corso della puntata e dalle clip che vengono mostrate. Una di queste riguardava Davide Silvestri in confessionale a parlare di Soleil Sorge. All’attore è stato chiesto cosa ne pensasse dello scontro avvenuto durante l’appuntamento di venerdì tra l’influencer e Gianmaria Antinolfi.

La fashion blogger, infatti, gli ha fatto accuse molto precise che hanno generato diverse reazioni. La maggior parte dei suoi compagni non hanno granché apprezzato le parole di Soleil Sorge e tra questi anche Davide Silvestri, che ha giudicato eccessive le parole della coinquilina. Secondo lui, infatti, avrebbe potuto essere meno aggressiva verso il partenopeo e, soprattutto, non utilizzare certe frasi. Di questo e molto altro hanno discusso i due nel post puntata.

Radunati in veranda Davide Silvestri e Soleil Sorge hanno avuto modo di parlare di quanto successo poco prima:

“Ti dico la verità, proprio perché ho il bisogno di essere chiara e tonda, ma è proprio un periodo che hai questo modo e cose nei miei confronti”, ha detto l’influencer. L’attore ha negato, dicendo che si sta sbagliando. Ma Soleil ha detto di esserne poco sicura: “Non mi sbaglio perché leggo le vibrazioni e questa è l’unica cosa di cui sono certa. Hai un qualcosa nei miei confronti da un pochino di tempo a questa parte”.

SOLE HA CAPITO TUTTO SU DAVIDE

“Ti dico la verità perché voglio essere chiara e tonda, è un periodo che hai questo mood e cose nei miei confronti”



Si sole, è da quando ha perso il televoto convinto di essere il preferito e invece l’hai vinto tu🤗 #GFvip #teamsoleil pic.twitter.com/FDiUnjDoRn — MARTI🔥✨ (@MARTI_CLUBTIPS) November 23, 2021

Davide Silvestri ha continuato a giustificare e difendere la sua posizione. L’attore ha provato a spiegare all’influencer che, in realtà, ha frainteso tutto e non è come pensa lei. Ma Soleil Sorge, ferma sulle sue e certa di ciò che dice, non è per nulla convinta dalle parole del coinquilino. Ecco com’è proseguito il confronto tra i due…