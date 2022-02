Davide e Soleil sbugiardano Alex e Delia, le prove che stanno recitando (VIDEO)

1 Davide Silvestri e Soleil Sprge scoprono il teatrino di Alex e Delia

Il ritorno dentro la casa del Grande Fratello Vip 6 di Alex Belli ha portato di nuovo un po’ di subbuglio. Con ancora il triangolo amoroso che lo vede protagonista con Soleil Sorge e la moglie Delia Duran, dopo l’ultima puntata del reality c’è stato un piccolo cambiamento. In pratica, la gelosia di Delia su ogni gesto affettuoso verso Soleil da parte di Alex, ha portato la Sorge a tirarsi indietro da tutta la situazione. E lo stesso Belli, a suo dire, ha voluto dare la precedenza al recuperare il rapporto con la moglie. Ma c’è chi non è convinto di tutto questo show, come ad esempio Davide Silvestri.

Proprio Davide oggi, mentre era in cucina, si è ritrovato a parlare con Soleil e le ha raccontato un dialogo che lui aveva avuto poco prima con Delia. In pratica la Duran gli ha detto che Alex la porterà alle Maldive. A quel punto lui ha indagato su quando fosse stata prenotata la vacanza, dato che erano in crisi, ma la venezuelana ha cambiato discorso.

Anche Soleil si è trovata concorde, dicendo che aveva avuto un’altra prova sul fatto che la coppia abbia organizzando tutto. Pare infatti che i due avrebbero fatto la valigia insieme prima di entrare al GF, concordando cioè i vestiti da portare per essere abbinati. Potete ascoltare tutto quello che si sono detti Davide Silvestri e Soleil Sorge nel video qui sotto:

Viaggio prenotato alle Maldive e tutti i vestiti di Delia organizzati con Alex…



Eh sì Davide e Soleil hanno capito che quei 2 non si sono mai lasciati ed è tutto una recita e a sto punto confido nel volervi sbugiardare step by step 😉#gfvip #soleilarmy pic.twitter.com/kM5CHndQOX — Catia (@catiuz92) February 19, 2022

Sul finale sentiamo anche Davide chiedere a Soleil perché lei non li sbugiardi sul momento quando la coppia fa delle gaffe di questo tipo. E l’influencer ha risposto che preferisce accorgersi di tutto da lontano, facendo in modo che i due si sbugiardino da soli.

Come se non bastasse, anche Katia Ricciarelli ha messo in dubbio la veridicità delle varie dinamiche della coppia…