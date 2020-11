1 Questa notte c’è stato un lungo e duro scontro tra Dayane Mello e Adua Del Vesco riguardo l’avvicinarsi al nuovo “branco” con leader Tommaso Zorzi.

Da un po’ di tempo nella casa del Grande Fratello Vip 5 c’è un nuovo “branco”, come lo definisce il web, ed è capitanato da Tommaso Zorzi. In realtà si è creato un po’ da solo, con i vari componenti della stanza arancione che piano piano si sono avvicinati all’influencer. Per il web il motivo è legato al fatto che, stando vicini a Zorzi, si evita la nomination. E, sempre, secondo gli utenti, si tratterebbe di sola apparenza, di una finta amicizia che poi porterà inevitabilmente ad eliminarsi a vicenda quando sarà il momento. Questo ha portato, questa notte, ad uno scontro tra Dayane Mello e Adua Del Vesco (Rosalinda).

La modella, infatti, ha voluto mandare un avvertimento all’attrice, dicendole di fare attenzione ad avvicinarsi troppo al gruppo, perché non ci sarebbe niente di vero in questo rapporto. E ha ribadito il fatto che l’amicizia che c’è lì è tutta una finzione, la sua magari è vera, ma quella da parte degli altri no. E quindi, come pensano molti del web, l’attrice sarà la prossima “vittima sacrificale”. Per mettere l’amica in allerta, però, ha usato parole un po’ troppo forti, secondo il web, e quindi è scattata una lunga discussione. Ecco il video che abbiamo trovato su Twitter grazie agli utenti:

“Farete finta di essere amici”

“È meglio che stai da sola”



Ma qual è lo scopo di D? Vuole vedere Rosalinda sola come un cane nel caso in cui uscisse lei? Non vuole si avvicini a nessuno. Cioè ma ci rendiamo conto di quello che le dice?

CHE SCHIFO.#gfvip

pic.twitter.com/l5KAL82oly — Serendipity🦋 (@solendi8) November 16, 2020

Come si sente dal video, Dayane ha consigliato ad Adua di fare finta di essere amica del nuovo gruppo, perché loro faranno lo stesso con lei. La modella ha attaccato Zorzi e company, dicendo che mettono gli uni contro gli altri, proprio come hanno fatto con lei. Quindi faranno lo stesso anche con Adua. E ha concluso dicendo che, essendo questa la situazione, è meglio se lei rimane da sola.

Rosalinda si è arrabbiata tantissimo, si è sentita offesa e quindi le due hanno avuto lo scontro. Le frasi che si sono scambiate sono state riportate dagli utenti su Twitter e i fan si sono divisi…