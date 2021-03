1 L’amicizia tra Dayane Mello e Di Caprio

Durante l’appuntamento a Live Non è la d’Urso, Dayane Mello ieri ha affrontato le 5 sfere, ma ha anche parlato (ad esempio) del suo rapporto con Rosalinda Cannavò. Intanto in questi giorni sono uscite delle immagini, tratte dal passato, della modella in compagnia di Leonardo DiCaprio. Ebbene sì, avete capito. Già nella Casa del Grande Fratello Vip la gieffina aveva raccontato le sue amicizie con le star di Hollywood e tra esse aveva menzionato l’ex moglie di Johnny Depp, Amber Heard, lasciando di stucco i coinquilini.

Ma torniamo a Di Caprio. Le foto con l’interprete di Jack in Titanic risalgono al 2013 e mostrano Dayane Mello insieme al famoso attore al mare. Gli scatti hanno fatto il giro del web e hanno incuriosito tutti. Per tale ragione, Barbara d’Urso durante la diretta di ieri ha chiesto delle delucidazioni alla brasiliana, la quale ha parlato serenamente della bella amicizia che la lega a DiCaprio. Stando a quanto emerso Dayane conosce Leonardo da quando era appena una ragazza di 19 anni e insieme hanno vissuto tantissimi bei momenti, tra feste e divertimento in compagnia di altri amici in comune.

Ma leggiamo le sue parole a Live circa l’amicizia che li lega, come dicevamo per l’appunto, da moltissimi anni, seguite dal video:

“Io conosco Leonardo (DiCaprio, ndr) da un sacco di anni, da quando avevo 19 anni e siamo diventati amici. Insieme abbiamo fatto le feste più belle, da Cannes a Saint Tropez. Abbiamo un gruppo di amici, io con lui non ho mai avuto niente ed in questo momento qua eravamo al mare da amici”.

Noi super invidiosi di Dayane amica di Leo DiCaprio 😭#noneladurso pic.twitter.com/evZMU6qhXf — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 21, 2021

E voi sapevate tutto su questa bella amicizia tra Dayane Mello e Leonardo DiCaprio? Ieri la modella ci ha riservato qualche chicca a Live Non è la d’Urso.