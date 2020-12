1 Al Grande Fratello Vip per gioco scatta il bacio sotto al vischio tra Dayane Mello e Andrea Zenga (VIDEO)

Si respira il clima natalizio nella Casa del Grande Fratello Vip e i concorrenti sono stati messi alla prova dagli autori con un gioco dedicato al famoso ‘bacio sotto al vischio’ al risuonare della sirena. Dopo l’attesissimo scambio di smancerie tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, c’è stato anche del divertimento. Dayane Mello, infatti, spinta da Andrea Zelletta e da Pierpaolo si è prestata nel baciare la new entry Andrea Zenga. Poco dopo, però, i due hanno frenato ad una ipotetica coppia e smontato così i pensieri di compagni e fan.

Pretelli ha così riprodotto il suono della sirena, la modella e l’ex di Temptation Island si sono diretti nel punto prestabilito. Questo il momento in cui, spinti da alcuni compagni, Dayane Mello e Andrea Zenga si scambiano il fatidico bacio….

Il bacio tra Dayane e Andrea Zenga #GFVIP pic.twitter.com/UHnRxVL51k — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 27, 2020

Poco dopo tutti i compagni hanno iniziato a fantasticare sulla nascita di una nuova coppia nella Casa del Grande Fratello Vip e hanno messo in evidente imbarazzo sia Andrea Zenga che Dayane Mello. Gli altri concorrenti hanno iniziato ad investigare, ma sembrano esserci davvero poche possibilità che possa nascere qualcosa (e Stefania Orlando l’aveva intuito). Entrambi a tal proposito sembrano avere le idee piuttosto chiare, a partire dal giovane, che ha stoppato:

“È una bellissima donna ma diciamo che non mi ci vedo proprio caratterialmente. Mi piace più giovane e non così donna. Diciamo che la vedo troppo matura. Ha dei canoni caratteriali che non rispecchiano ciò che cerco. Come amica qui dentro mi ci trovo bene. Non ci vedo compatibili. La stronco? È stato un gioco. Non mi vedo fidanzato con lei, ma senza nulla togliere a lei”.

Ops……dopo i baci arriva il PALO di Zenga!

La ship più breve del #gfvip 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

PT. 1#gfvip pic.twitter.com/sfcRqT1A71 — Anya (@any1_anya) December 27, 2020

Nonostante tutto, i coinquilini hanno continuato ad insinuare dei dubbi. Ma non è finita qui. Oltre ad Andrea Zenga a parlare del bacio è stata anche Dayane Mello…