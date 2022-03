1 Alex Belli viene attaccato da Dayane Mello

Nel corso della diretta del GF Vip 6 di ieri sera, Dayane Mello non solo ha fatto delle accuse gravi al reality, ma ha anche attaccato Alex Belli. L’ex gieffina non ha mai avuto in simpatia il vippone, soprattutto da quando ha avuto inizio il triangolo che lo ha visto protagonista insieme a Soleil Sorge e Delia Duran. Non appena è entrato in studio, infatti, come riporta anche Biccy, ha affermato: “Non mi piace questo uomo, mamma mia che ansia. Madonna questo qui è andato a fare un ritiro spirituale nel deserto ed è tornato ancora più pazzo di prima“.

Ma il commento più duro è arrivato nel momento in cui Alex ha detto a Soleil di darsi una calmata e di volare più basso: “Tra l’altro adesso la sminuisce pure, questo grosso co*****e. Cioè che rabbia, perché questo uomo deve credersela così tanto? Ma che me**a è? Dai che schifo“. Nel video qui sotto potete vedere nel dettaglio quest’ultima reazione della Mello.

Questi atteggiamenti non sorprendono se consideriamo quanto aveva detto Dayane Mello un mese fa durante una sua ospitata al GF Vip Party. Aveva, infatti, fatto un duro attacco ad Alex e a Delia:

Se conosco Alex? Certo, mi conoscete benissimo e io non dico mai le bugie. Pronti perché adesso scateno l’inferno. Io Alex Belli lo conosco da tanti anni, da una vita, almeno 10 anni, facevo la modella e lui il fotografo. Lo conosco bene e non credo sia innamorato di Sole, lui e Delia stanno sfruttando questo momento visto che Soleil non sa nulla di cosa accade a livello di teatrini. Se doveva nascere un amore vero tra Sole e Alex sarebbe già nato e invece da mesi parliamo di una cosa che non è mai successa.

Continua…