Non è un momento semplice per Dayane Mello. Qualche ora fa è infatti scomparso il fratello minore della modella brasiliana, Lucas, di soli 27 anni. A svelare la tragica notizia, che ha scosso i fan del programma e tutti gli utenti del web, è stato Juliano, fratello maggiore di Dayane, con un post sui social. Queste le sue dichiarazioni:

“Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello. Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno. Inviato energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve”.