1 Dayane Mello difende Soleil

Sebbene a breve inizierà la nuova edizione del Grande Fratello Vip 6, i protagonisti della precedente stagione non smettono di far parlare di sé. È il caso di Dayane Mello, una delle concorrenti più amate e discusse dello scorso GF Vip. La modella dopo l’annuncio di partecipazione di Soleil Sorge, tra i commenti della pagina Instagram del programma ha scritto questo bellissimo messaggio:

“Soleil il mio amore più grande. Sarà la rivelazione di questo programma. Non ci sarà uno uguale a lei. Ti amo con tutto il mio cuore”, ha scritto la modella brasiliana manifestando profonda stima nei confronti dell’amica. A dire il vero Soleil è già stata protagonista il passato del GF Vip, pur non essendo concorrente ufficiale. Pensiamo alla rottura con Luca Onestini (seconda edizione) o lo scorso anno, quando confermò proprio a Dayane, prima del GF Vip, della finta aggressione subita da Iconize, nonché ex di Tommaso Zorzi (anche lui concorrente della quinta edizione). Dunque più che probabile che, anche stavolta, creerà scompiglio.

Il commento di Dayane Mello

Parole che sono state ben accolte dalle fan di Soleil Sorge, ma anche da una fetta di pubblico e fan di Dayane Mello, che hanno promesso di sostenere la neo concorrente del GF Vip durante il suo percorso. Ma ovviamente non è mancata qualche critica. Alcuni fan di Tommaso Zorzi, visto l’andazzo, hanno dato contro le fan della brasiliana “anche qui vi ritroviamo” e da qui è partita la diatriba e Dayane è stata sommersa di critiche, ma pare essersi difesa piuttosto bene.

Alcuni fan di Tommaso Zorzi (ma anche di Andrea Zenga) hanno dato della “rosicona” a Dayane Mello perché uscita sconfitta dal reality. Secondo questi l’influencer meneghino ha vinto con merito il programma. Oltretutto c’è chi ha ritirato fuori anche la questione ‘voti dal Brasile’. Insomma una vera e propria lite. Ma la modella oltre a rispondere per le rime a molti di loro, ha pure lanciato qualche stoccata all’ex coinquilino “Amato?” e ancora “Ha fatto dinamica dormendo”. Frase oltretutto che Dayane ha detto più volte anche nella Casa al diretto interessato. Nulla di nuovo. E a chi ha attaccato Soleil Sorge ha risposto “La conosci?”.

La replica di Dayane Mello

Insomma se i fan di Tommaso Zorzi l’hanno criticata, Dayane Mello non si è di certo tirata indietro nel replicare.