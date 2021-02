1 Il fratello di Dayane Mello contro Rosalinda

Sono giornate difficili queste per Dayane Mello e Rosalinda Cannavò al GF Vip, così come per l’intero fandom (tanto che è arrivato anche un aereo frecciatina indirizzato all’attrice). Le Rosmello infatti di recente si sono allontanate, anche a seguito della vicinanza dell’attrice ad Andrea Zenga. La modella brasiliana le recrimina di essere stata messa da parte e di essere venuta a conoscenza di tutto per ultima. In sintesi vorrebbe essere più partecipe nella vita della sua ‘amica speciale’. Ma non è tutto.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la nomination di Rosalinda nei confronti dell’amica Giulia Salemi, che ha portato Dayane Mello a restare spiazzata alcuni atteggiamenti della Cannavò e per tale ragione le ha chiesto spiegazioni, arrivando poi a litigarci pesantemente. Ma non è finita qui, perché tanta la delusione di Dayane da decidere di “prendersi un tempo”, come dice lei, e andare a dormire in stanza blu insieme a Stefania Orlando e Tommaso Zorzi.

La distanza tra le due non è stata ben recepita da Juliano Mello, fratello di Dayane, che ha dato contro a Rosalinda con una storia su Instagram: “Con tutto il rispetto ma credo che Rosalinda si stia approfittando di mia sorella … lei ha un cuore puro non lo merita”.

Juliano crede molto nel loro legame e aveva addirittura inviato un aereo, dove chiedeva a Dayane di proteggere la sua ‘relazione’ con Rosalinda. Ma non solo, perché durante una sorpresa a sua sorella, Juliano ha voluto ringraziare personalmente la Cannavò per essere stata sempre vicina a sua sorella. Adesso però, anche lui come la Mello e l’intero fandom, si sta ponendo delle domande.

Sebbene ci siano state accuse reciproche, nonostante tutto, Rosalinda Cannavò ieri sera sembra aver fatto un passo indietro nei confronti di Dayane Mello ed è andata da lei per trovare rassicurazioni in un abbraccio…