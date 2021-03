1 Dayane Mello parla di Giulia Salemi

Ospite speciale dell’ultima puntata di Casa Chi, andata in onda su Instagram qualche ora fa, è stata Dayane Mello. Nel corso della chiacchierata la protagonista del Grande Fratello Vip 5 ha affrontato varie tematiche, e naturalmente non sono mancate parole su Rosalinda Cannavò. La modella ha infatti lanciato nuove provocazioni all’attrice e al suo neo fidanzato Andrea Zenga, ma non solo. L’ex gieffina si è espressa sulla possibilità di partecipare ad un altro reality, stavolta però in Brasile.

Come se non bastasse Dayane Mello ha anche parlato di Giulia Salemi, e del legame che le lega. Come è noto infatti le due si conoscevano già prima del Grande Fratello Vip 5. Ad un tratto però all’interno della casa i rapporti tra la modella e l’influencer si sono freddati e non sono mancati forti scontri. A pochi giorni dalla fine del reality però Dayane e Giulia si sono riavvicinate, riprendendo in mano il loro rapporto. Ma oggi la Mello e la Salemi sono ancora amiche? A svelarlo è proprio la modella brasiliana, che in merito afferma:

“Il percorso è finito. Le cose che veramente restano sono le mie amicizie. In questo momento ho un legame molto grande con Giulia, con Pierpaolo, con Giacomo, Cristiano, Samantha, Carlotta e con Sonia. Sono delle persone che in questa situazione fanno parte della mia vita, a prescindere da quello che è stato il mio percorso all’interno della casa. Oggi vivo la vita reale e valorizzo le persone con le quali ho avuto un legame forte in casa. Parlo anche con Rosalinda. Però quello che in questo momento provo con Giulia è un’amicizia diversa, siamo complici. Sono due persone diverse, Giulia è molto più affine a me, anche perché già la conoscevo. Rosalinda la conosco da cinque mesi”.

Pare dunque che anche dopo la fine del Grande Fratello Vip 5 Dayane Mello e Giulia Salemi siano ancora grandi amiche e che il loro rapporto prosegua nel migliore dei modi. I fan nel mentre attendono con ansa il momento in cui la modella avrà modo di chiarire le cose con Rosalinda. Cosa accadrà tra le due? Non resta che attendere per scoprirlo.