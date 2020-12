3 Dayane Mello consiglia a Mario Ermito di seguire una strategia e di non nominare Stefania e Tommaso. La modella poi esprime un giudizio sui due

Dayane Mello ha qualche conto in sospeso con i suoi compagni storici del Grande Fratello Vip. Sin dai primissimi giorni all’interno del reality, la modella brasiliana ha provato una simpatia intermittente nei confronti di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Tra Dayane e l’influencer ci sono stati parecchi attriti in passato e nelle ultime settimane la Mello ha votato per ben due volte consecutive Zorzi, provocando la sua ira.

Vige invece una sorta di tregua armata con Stefania. Sebbene le due abbiano più volte manifestato antipatia reciproca, hanno tentato più volte di appianare le proprie divergenze e da qualche giorno, complice anche l’atmosfera natalizia, sembrano aver seppellito l’ascia di guerra. La momentanea pace non ha impedito però a Dayane di esprimere il suo onesto giudizio sul conto dei due coinquilini. Durante una conversazione in giardino con la new entry Mario Ermito, la Mello ha consigliato di seguire una strategia di gioco e di evitare di mandare in nomination uno dei due, molto apprezzati dal pubblico. Allo stesso tempo però Dayane ha espresso con l’onestà che la contraddistingue il suo parere.

Dayane contro il golden trio: ci sono 2/3 dei vecchi (Tommaso, Stefania, MTR) che mi stanno sul cazzo però sono i preferiti del pubblico. Questo è il problema" #GFVIP #zorzando pic.twitter.com/xgGnqcvm71 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 27, 2020

“2/3 mi stanno un po’ sul ca*** – ha dichiarato Dayane Mello – ci sono 2/3 dei vecchi che a me non piacciono. Però due di questi sono i preferiti del pubblico, è questo il problema e non so se faccio la cosa giusta (a nominarli, ndr). Che ca** metto Tommaso o Stefania? Non usciranno mai, ma non voglio neanche che escano. Sono i preferiti del pubblico fuori, l’ho capito non sono stupida. Anche Maria Teresa è una delle preferite del pubblico“.

Dayane fa poi notare a Mario che votare uno dei due è una mossa poco intelligente. “E quindi per te scegliere uno dei due forti è una stupidata. Non so che ragionamento fare a questo punto. Perché cercare di mettere in nomination questi che so già che non usciranno“, ha dichiarato la Mello. Siamo ormai nel pieno nel gioco e non c’è nulla di male nel fare una strategia. Mario ascolterà i consigli della veterana Dayane? Ermito sembra avere un conto in sospeso proprio con Tommaso.

Vediamo insieme di cosa si tratta