A seguito della sorpresa fatta a Helena Prestes, in questi giorni si è parlato di un possibile arrivo di Dayane Mello al Grande Fratello come nuova concorrente del reality show. La modella così adesso interviene e rivela la verità.

Parla Dayane Mello

Martedì sera, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello, a varcare nuovamente la porta rossa è stata Dayane Mello. L’ex Vippona è infatti tornata all’interno della casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa alla sua amica Helena Prestes, alla quale è ormai legata da diversi anni. Il momento ha naturalmente emozionato tutto il pubblico e nelle ore successive si è iniziato a parlare di un possibile ritorno della modella all’interno del programma come concorrente ufficiale. L’indiscrezione ha così fatto il giro del web e in molti si sono chiesti cosa sarebbe accaduto. Adesso però pare arrivare la risposta definitiva.

LEGGI ANCHE: Rivoluzione al Grande Fratello, Barbara Palombelli verso la conduzione al posto di Signorini?

A seguito dei gossip sul suo conto, Dayane Mello ha deciso di rompere il silenzio e di svelare la verità in merito a un possibile ritorno al Grande Fratello. L’ex Vippona così, con un post pubblicato sui suoi social, ha categoricamente smentito la partecipazione al programma come concorrente e in merito ha affermato:

“Entrare nella casa del GF è stato un momento intenso ed emozionante. Smentisco però la mia partecipazione perché è un’esperienza che ho già vissuto al 100%. Ringrazio ancora il Grande Fratello, Alfonso Signorini e chi mi ha scaldato il cuore con tanto affetto”.

Pare dunque che almeno per il momento non ci sia alcuna possibilità di rivedere Dayane Mello nella casa del Grande Fratello in qualità di concorrente. La modella infatti a oggi è totalmente concentrata su altri progetti e l’esperienza all’interno del reality show di Canale 5 è solo un lontano ricordo. Tra poche ore nel mentre andrà in onda una nuova diretta e senza dubbio anche stavolta ne vedremo di belle. Appuntamento con la prossima puntata a lunedì 2 dicembre, come sempre alle 21.30.