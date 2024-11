Al posto di Alfonso Signorini al Grande Fratello può arrivare Barbara Palombelli? Il rumor sta alimentando i gossip nelle ultime ore!

Grande Fratello, Barbara Palombelli al posto di Signorini?

Il Grande Fratello nel bene o nel male è sempre motivo di chiacchiere. Non solo per i papabili nuovi ingressi (anche se c’è chi ha smentito come Dayane Mello) e le varie discussioni accese tra concorrenti. Pare infatti si stia già ragionando sulla prossima stagione televisiva e su chi potrebbe prendere le redini della conduzione. E più di un nome sembra essere “caldo”. Anche se in queste ultime ne è emerso uno non del tutto nuovo!

A raccontarci qualche dettaglio a RTL 102.5 nel programma “Protagonisti”, condotto da Francesco Fredella e Gabriele Parpiglia, è stato proprio quest’ultimo. Il giornalista ha fatto sapere che pare sia sempre più vicino un “cambio della guardia” che dovrebbe dunque vedere l’addio di Alfonso Signorini e una nuova idea per il Grande Fratello. Come spiegato da Parpiglia sarebbe tornata di moda una vecchia idea a Mediaset, ovvero il pensiero di coinvolgere Barbara Palombelli.

Ma leggiamo e ascoltiamo le sue parole: “C’è una notizia che riguarda il GF del prossimo anno. Da quello che mi risulta ci sarà un cambio di conduzione del programma. Torna una vecchia idea, che è un’ipotesi. Un personaggio difficile da convincere e parlo di Barbara Palombelli. Le avevano già proposto di fare il Grande Fratello in gran segreto, ma lei rifiutò, non se la sentiva. So che questa vecchia idea è tornata in auge”, ha detto Gabriele Parpiglia a proposito della possibile nuova conduzione del Grande Fratello.

Effettivamente già nel 2018 Davide Maggio aveva parlato dell’ipotesi di un possibile coinvolgimento di Barbara Palombelli come nuova conduttrice del Grande Fratello. A distanza di alcuni anni ora il nome della presentatrice di Forum sembra essere tornato di moda e Gabriele Parpiglia nelle sue anticipazioni di gossip, come detto, ha affermato che l’idea ci sarebbe.

Se così fosse si tratterebbe certamente di un cambiamento molto importante dopo tante edizioni con al timone Alfonso Signorini. Ci saranno novità sul Grande Fratello?