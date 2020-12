1 Dopo il gossip rivelato su Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, Dayane Mello si sente in colpa e minaccia di andarsene (VIDEO)

La bomba sganciata da Dayane Mello su Natalia Paragoni e Andrea Zelletta ha fatto tanto rumore tra gli abitanti della Casa del GF Vip (e non solo). Dopo l’accaduto la brasiliana si è sentita tremendamente in colpa per essere stata così ingenua e ha ammesso che avrebbe dovuto magari aspettare prima di dire una cosa simile. Questo l’ha spinta a lasciarsi andare alle lacrime, fino a che non ha fatto il gesto estremo di preparare la valigia, minacciando il GF di andare via. C’è da dire, però, che non è solo la situazione creatasi con Zelletta a farla stare così male, ma anche la lontananza dalla sua amica speciale Rosalinda Cannavò.

Tutto è iniziato dopo lo strano regalo di Natalia Paragoni al suo fidanzato per il Santo Natale, che ha portato Dayane Mello a fare la seguente rivelazione: “Io ho saputo delle cose sulla sua ragazza, di quello che ha fatto quest’estate. Sono andato a cena con questa persona che mi dice che Natalia era con lui a Capri, e mi dice quello che ha fatto. Lei ha dormito con questo ragazzo nello stesso letto”, ha raccontato Dayane Mello sia in confessionale che in puntata.

Sebbene Natalia Paragoni abbia negato l’accaduto e Andrea Zelletta abbia giustificato la sua fidanzata dicendo di essere a conoscenza di alcuni chiacchiericci, l’ex tronista è caduto nello sconforto più totale. Anche se alcuni conoscono il gossip tirato fuori da Dayane, gli inquilini della Casa le hanno recriminato le tempistiche. Secondo loro, infatti, la modella avrebbe dovuto aspettare la fine del programma per parlarne con Andrea.

Nel mentre che in stanza blu Tommaso Zorzi ne parlava con i suoi compagni, dall’altra Dayane Mello ha deciso di iniziare a preparare la valigia e andare via dal programma, ma è stata fermata dal confessionale e dai suoi compagni. Successivamente è arrivato il chiarimento con Andrea Zelletta, al quale ha chiesto scusa in lacrime…