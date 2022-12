NEWS

Andrea Sanna | 22 Dicembre 2022

Dayane Mello

Dayane Mello sbotta sui social

Nella Casa del GF Vip 7 lunedì ha fatto il suo ingresso Dana Saber, modella e attrice nota per il gossip estivo con Dayane Mello. La new entry del reality show infatti è stata paparazzata in compagnia dell’ex vippona a scambiarsi delle effusioni. Insieme a loro in quel momento anche Soleil Sorge, la quale ha trascorso del tempo con le due amiche.

Ma torniamo al presente. La brasiliana sul web ha condiviso una storia lunedì, dove taggava appunto Dana. Questo ha dunque lasciato pensare che attualmente le due fossero in buona. Ma, c’è sempre un ma.

Indirettamente spesso e volentieri Dana Saber nella Casa del GF Vip ha menzionato Dayane Mello, facendo battutine. Durante la lite con Milena Miconi e Nicole Murgia ha detto, per esempio, di non voler discutere con la Murgia perché dei Pesci e che parla con una sola persona di quel segno zodiacale. Tutti hanno chiaramente ricollegato a Dayane.

Tra l’altro in un’altra conversazione pare abbia detto qualcosa anche a proposito del bacio che tanto ha fatto discutere. Da qui lo sfogo di Dayane Mello sui social che, evidentemente è stata messa al corrente di tutto:

“Ognuno deve fare il percorso di vita e di lavoro e si deve togliere dalla bocca il mio nome. Certamente ho fatto anch’io il mio percorso con tanti sacrifici. Tutti vogliono attaccarsi per essere uguali, ma devi nascere con l’essenza giusta. Io amo quello che sono e poi l’ho fatto anche vedere a tutti. È inutile che la gente non si toglie il nome dalla bocca per farsi pubblicità. Basta, fatevi la vostra c***o di vita e lasciatemi in pace”, ha sbottato in una prima storia Dayane Mello.

Successivamente (storia poi rimossa da Dayane Mello), sul suo profilo la modella brasiliana ha condiviso dei tweet scritti da due utenti che prendono le sue difese, come potete ben leggere. A questo ha aggiunto ancora delle altre parole: “Sono veramente fortunata di avere delle persone che mi proteggono, mi rispettano e amano. Non è mai troppo tardi per capire le cose. Per fortuna ho fatto una grande pulizia di amicizie nella mia vita e questa è un’altra conferma”.

Il fatto che il suo nome venga continuamente accostato a qualche concorrente del Grande Fratello, sembra non far piacere a Dayane Mello, specie in casi come questi. Che succederà ora? La modella interverrà ancora e farà qualche altro appunto?