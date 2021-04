L’ex gieffina, nella serata di giovedì 22 aprile 2021, è stata ospite nel programma di Mediaset Play intitolato Isola Party. Alla conduzione, come di consueto, abbiamo visto gli influencer Valeria Angione e Andrea Dianetti. Insieme, quindi, hanno fatto una chiacchierata con la modella brasiliana riguardo a varie cose. Tra le prime cose chieste a Dayane Mello, per esempio, c’è stata quella di fare un paragone tra Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi. Lei, infatti, ha preso parte a entrambi i reality. Ecco la sua dichiarazione:

Confermo che è più difficile vivere ne L’Isola. Nella Casa c’è da mangiare. Ma non puoi paragonare 10 giorni a 6 mesi. Però mangiare, dormire e non stare sotto la pioggia è un’altra cosa rispetto a dormire insieme attaccati sulla sabbia e morire di fame. Quindi tra i due reality, tutta la vita il Grande Fratello.

Dayane Mello, poi, ha proseguito il suo discorso su L’Isola dei Famosi raccontando anche quali sono i suoi naufraghi preferiti della corrente edizione. Tra loro notiamo i nomi di Fariba, la mamma di Giulia Salemi, e Vera Gemma. Qui di seguito, perciò, quanto ha dichiarato:

Conosco perfettamente Fariba. Conosco Vera come persona e mi piace tanto, è troppo divertente. Ho visto la forza di queste due donne, mi piacciono troppo loro due insieme ed è difficile scegliere tra loro visto che sono al televoto insieme. Oggi il mio cuore è un po’ diviso tra loro. Fariba è una donna libera come me e come Giulia. Folle, ma nella sua follia c’è un cuore immenso. Molto riservata e tanto sensibile. È bello stare con lei.