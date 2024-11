Gilles Rocca, tra i concorrenti della quarta edizione de La Talpa, ha fatto ricorso ai social con l’intendo di difendere la conduzione di Diletta Leotta e il reality stesso, tornato in onda dopo anni con tutta una serie di novità che Mediaset ha voluto sperimentare.

La difesa di Gilles Rocca a Diletta Leotta e a La Talpa

Gilles Rocca, concorrente de La Talpa, ha utilizzato i suoi profili social per difendere il reality show e la conduzione di Diletta Leotta, oggetto di critiche nelle ultime settimane.

Rocca ha condiviso un lungo messaggio nelle sue storie Instagram, in seguito all’indiscrezione secondo cui il programma andrebbe incontro ad una chiusura anticipata.

Nel suo intervento su Instagram, il protagonista dello show di Canale 5 ha sottolineato l’importanza di accogliere le novità in televisione senza pregiudizi. L’attore ha dichiarato precisamente:

“Per cambiare le cose bisogna avere coraggio… Spesso ci si lamenta di quello che c’è in tv e non si dà la possibilità a programmi nuovi di farsi amare.”

Un riferimento diretto alla diffidenza che spesso accompagna i format innovativi e le conduzioni non tradizionali. In relazione a quest’ultimo punto, Gilles ha poi speso parole di elogio per Diletta Leotta, che, secondo lui, conduce il programma con professionalità:

“Provate a guardare le novità con occhi diversi, senza criticare per partito preso una conduttrice che sta facendo un ottimo lavoro.”

Stando a quanto condiviso da Rocca, la critica basata nient’altro che su un pregiudizio è un problema che limita l’evoluzione del panorama televisivo italiano. L’Instagram Story si conclude poi con una riflessione sull’atteggiamento di chi attacca i personaggi pubblici di successo:

“Il problema dei mediocri sta proprio nel dover affossare chi è un vincente, solo per sentirsi più forti, ma i mediocri resteranno tali mentre i vincenti continueranno a vincere le proprie sfide.”

Gilles Rocca Instagram Story

Una chiara difesa di chi, come Leotta, si assume rischi per contribuire ad innovare e intrattenere. La storia di Gilles Rocca è stata ricondivisa sul proprio profilo anche da un altro concorrente de La Talpa: Andrea Preti. Quest’ultimo ha aggiunto al pensiero del collega:

“Parole sante e costruttive di mio fratello Gilles Rocca. Sosteneteci!“

Andrea Preti Instagram Story

L’intervento di Rocca ha incontrato il favore di molti utenti che settimana dopo settimana hanno iniziato ad apprezzare il programma. Allo stesso tempo, altri hanno continuato a esprimere riserve sul programma e sulla conduttrice.

Tuttavia, il messaggio rimane un invito chiaro: dare spazio alle novità e giudicarle senza pregiudizi.