Deddy avrebbe rivelato il motivo della fine della sua storia con Rosa

1 Le presunte parole di Deddy

Sono ormai settimane che il web si chiede cosa sia accaduto tra Deddy e Rosa Di Grazia. Come sappiamo il cantante e la ballerina, che all’interno della scuola di Amici 20 sembravano essere innamoratissimi, dopo la fine del talent show hanno smesso ad un tratto di mostrarsi insieme, e a quel punto in molti hanno ipotizzato che la coppia si fosse lasciata. Tuttavia i diretti interessati non hanno mai smentito né confermato le dicerie, e più volte Dennis durante le interviste è apparso schivo e restio a rispondere alle domande su Rosa. Quest’ultima nel mentre solo pochi giorni fa era stata avvistata mentre cantava un pezzo del suo fidanzato, riaccendendo così le speranze nei fan.

Tuttavia adesso sembrerebbe essere arrivata la conferma definitiva: a quanto pare infatti Deddy e Rosa Di Grazia si sarebbero lasciati! Ma cosa è accaduto e perché la relazione sarebbe giunta al termine? Inaspettatamente a svelare i motivi della fine della storia con Rosa sarebbe stato lo stesso Dennis qualche ora fa. Come riporta Il Vicolo delle News in esclusiva infatti, una lettrice del portale avrebbe beccato l’artista in un locale di Roma, e a quel punto gli avrebbe chiesto spiegazioni sul suo rapporto con la Di Grazia. Questo quello che si legge in merito:

“Una ragazza ha chiesto a Deddy: “Perché ti sei lasciato con Rosa?” E lui ha risposto: “Ma già lo sanno tutti?!?” E lei gli ha replicato: “Eh si, le notizie girano!” lui le ha quindi spiegato: “Eh, il problema è che io lavoro tanto e quindi le ho detto di lasciar perdere!” Però che ne so, non mi sembrava molto convinto, sembrava come se non avesse potuto dire più di tanto”.

Che dunque Deddy e Rosa Di Grazia si siano davvero lasciati? Ma soprattutto, saranno davvero stati i numerosi impegni lavorativi del cantante a causare la fine della storia? In attesa di saperne di più in merito, rivediamo cosa è accaduto qualche giorno fa, quando una giornalista ha fatto una rivelazione inedita sulla coppia.