1 Le parole di Deddy

È senza dubbio un periodo d’oro questo per Deddy. L’ex protagonista di Amici 20 infatti sta ottenendo un successo pazzesco nelle ultime settimane, e il suo primo EP Il Cielo Contromano, che contiene tutti gli inediti che abbiamo imparato ad amare durante la sua esperienza all’interno del talent show, è ai vertici delle classifiche degli album più venduti. Ma non solo. Il cantante infatti ha anche annunciato le prime date del suo tour, che partirà a dicembre 2020. Dopo ben due sold out a Milano è stata aggiunta anche una tappa a Roma, e i biglietti stanno andando a ruba, e non è escluso che a breve vengano annunciati anche ulteriori concerti.

Nel frattempo Deddy qualche ora fa si è raccontato nel corso di un’intervista per Webboh, durante la quale ha parlato del suo attuale successo. Ma non solo. Nel corso della chiacchierata il giovane artista ha svelato quale inedito di Amici 20 avrebbe voluto cantare. A quel punto l’ex allievo di Rudy Zerbi ammette che avrebbe voluto interpretare Mi Manchi di Aka7even, che come sappiamo è uno dei pezzi più amati dal pubblico del talent show di Maria De Filippi. Per di più, per chi non lo sapesse, solo recentemente Dennis e Luca hanno annunciato che a breve andranno a convivere, segno dunque che la loro amicizia avrà modo di proseguire anche al di fuori di Amici. Queste le parole di Rizzi in merito:

“Se c’è un inedito degli altri concorrenti che invidio? Che invidio no, però mi sarebbe piaciuto cantare Mi Manchi, che è un gran bel pezzo. Io e Aka a breve andremo a vivere insieme, e mi viene da ridere perché abbiamo fatto già 6 mesi di convivenza, e so già come andrà a finire. Ci faremo solo scherzi. Magari litigheremo per i turni delle pulizie in casa”.

Nel mentre in questi giorni Deddy sta anche facendo discutere per via del suo rapporto con Rosa Di Grazia. I due, che sembravano essere innamoratissimi, dopo Amici 20 si sono ad un tratto allontanati, facendo preoccupare i fan. Ecco cosa ha raccontato solo qualche giorno fa il cantante in merito al suo rapporto con la ballerina.