1 La rivelazione su Deddy e Rosa

Moltissimi fan di Amici 20 si stanno chiedendo cosa sta succedendo tra Deddy e Rosa dopo il talent show. I due si sono innamorati in casetta, ma una volta terminato il programma non li abbiamo più rivisti insieme. A Verissimo il cantante di 0 passi aveva dato una risposta sibillina, mentre nei giorni scorsi è spuntato un audio di alcune sue dichiarazioni rilasciate durante un evento online. Qui alcuni sostenitori hanno chiesto come vanno le cose oggi tra lui e la ballerina. La sua risposta, però, ha un po’ spiazzato:

«Come va con Rosa? Non ci stiamo sentendo più di tanto perché io ho tanti impegni»

Si è subito tagliato corto e cambiato argomento. Ieri Deddy ha rilasciato un’intervista a Ritratti di Note e la giornalista Giuliana Galasso ha parlato della polemica nata da alcuni fan che si domandano il perché di tutto questo silenzio su Rosa Di Grazia. Stando a quanto rivelato sembrerebbe, infatti, che ci sia un ‘divieto’ di porgere un certo tipo di domande al ragazzo. Queste le parole raccolte da Biccy:

«In tanti me l’avete chiesto e risposto. Purtroppo abbiamo avuto il divieto assoluto di fare domande personali a Deddy o sulla storia d’amore con Rosa. Quindi volevo chiarire che è questo il punto. Si tratta di un divieto».

La giornalista ha poi voluto spiegare un po’ più nel dettaglio cosa l’ha spinta a fare questo tipo di affermazioni…