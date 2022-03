1 Il biglietto di Delia Duran

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 negli ultimi mesi è nata una bellissima amicizia tra Delia Duran e Manila Nazzaro, che fin dal primo momento ha fatto discutere il web. Come ricorderemo infatti durante la prima parte del gioco l’ex Miss Italia era legata a Soleil Sorge, con la quale proprio la modella si è spesso duramente scontrata per via di Alex Belli. Quando così Manila e Delia hanno stretto amicizia, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è allontanata dalla Nazzaro, e non sono mancate le liti. Tuttavia come sappiamo solo qualche giorno fa, nel corso della semifinale Manila è stata eliminata e ha dovuto abbandonare il programma a un passo dall’ultima puntata. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Tornata a casa, la Nazzaro ha disfatto le valigie, e tra i suoi effetti personali ha trovato un biglietto scritto proprio da Delia Duran! La modella infatti poco prima che l’ex Miss Italia lasciasse la casa ha scritto un messaggio per la sua amica, e lo ha nascosto in una delle valigie di Manila. L’ex Vippona così ha deciso di postare sui suoi social il biglietto, affermando:

“Sistemando le valigie scopro l’ultimo regalo di Delia nel mio beauty. Questo mi dimostra che ne è valsa la pena”.

L’amicizia tra Delia Duran e Manila Nazzaro senza dubbio continuerà anche dopo la fine del Grande Fratello Vip 6, e di certo entrambe hanno voglia di frequentarsi lontane dalle telecamere. Nel mentre solo qualche giorno fa la modella ha svelato cosa farebbe se la storia con Alex Belli dovesse finire. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.