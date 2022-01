Chi è Luquisha Lubamba di Drag Race Italia? Età e Instagram

Ecco cosa sappiamo di Luquisha Lubamba, drag queen di Drag Race Italia. Età, data di nascita, fidanzato e Instagram.

Chi è Luquisha Lubamba

Nome d’arte: Luquisha Lubamba

Vero nome: Luca Marchi

Data di nascita: 1988

Luogo di Nascita: Bologna

Età: 35 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: drag queen

Fidanzato: sì

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @luquishalubamba

Luquisha Lubamba età e biografia

Chi è Luquisha Lubamba, il cui vero nome è Luca Marchi, drag queen di Drag Race Italia? Non abbiamo molte informazioni circa il concorrente del nuovo show di Real Time. Siamo a conoscenza della sua data di nascita, ovvero il 1988. Di conseguenza ha un’età pari a 35 anni. Ha studiato al Dams della sua città.

Non sappiamo però, la sua altezza o il suo peso. In un’intervista a La Repubblica ha parlato del rapporto con i genitori prima e dopo Drag Race Italia:

“Ufficialmente non hanno mai saputo nulla, né della mia omosessualità né del mio lavoro come drag, ma una volta terminate le registrazioni ho colto l’occasione per parlare con loro e dirgli tutto, prima che lo vedessero in televisione.

Diciamo che questo talent è stato molto importante anche da un punto di vista umano. È andata benissimo, mio padre mi ha abbracciato in lacrime. Ho spiegato loro che cosa significa fare la drag, che tipo di lavoro è“.

Maggiori dettagli sulla sua vita privata…

Vita privata: Luquisha Lubamba ha un fidanzato?

Cosa sappiamo della vita privata di Luca Marchi, vero nome di Luquisha Lubamba? Della sfera sentimentale non abbiamo grandi informazioni.

Sappiamo per certo che ha un fidanzato. Sul profilo Instagram, infatti, spesso compaiono insieme e il ragazzo scrive delle tenere dediche al compagno. Non siamo a conoscenza, tuttavia, del nome.

Ecco dove seguirlo sui social…

Dove seguire Luquisha Lubamba: Instagram e social

Dove seguire Luquisha Lubamba, nome d’arte di Luca Marchi, sui social? Non ha una pagina Facebook ufficiale, ma ha un account Twitter aperto nel novembre 2021.

Il profilo più seguito, però, è Instagram con oltre 33mila follower. Qui troviamo principalmente fotografie che lo ritraggono a lavoro come drag queen. Ma anche immagini con il fidanzato e i loro cagnolini.

Cosa sappiamo della sua carriera di Luquisha Lubamba? Qual è il costo del suo ingaggio? Scopriamolo…

Carriera

Nell’interivsta citata in precedenza, poi, Luca Marchi, in arte Luquisha Lubamba, ha spiegato che fare la drag queen gli è costato il posto di lavoro:

“Fino a poco tempo fa ero impiegato in un negozio di arredamento a Bologna. Ma non importa, il commesso posso farlo quando voglio: adesso preferisco concentrarmi sulla mia carriera televisiva e musicale.

E quando questa meteora sarà finita vorrei aprire un negozio di abbigliamento senza distinzioni di genere, dove i vestiti siano tutti insieme, da donna e da uomo“.

La carriera di Luca Marchi come Luquisha Lubamba nasce nel 2014 quando inizia a frequentare i suoi primi locali gay. La sua particolarità è la barba di cui va molto fiero: “Combatto da sempre gli stereotipi e i canoni dettati dalla società“.

Ricordiamo, inoltre, che ha scritto alcune canzoni, come per esempio “Escilo“, “Tequila“, “M.E.F.” e “Your disco Needs You“. Nel 2021 approda a Drag Race Italia…

Luquisha Lubamba a Drag Race Italia

Nel video di presentazione, che si può recuperare anche sul suo profilo Instagram, Luquisha Lubamba, il cui vero nome è Luca Marchi, ha detto di sé. Ha anche risposto a una domanda che in molti potrebbero farsi, ovvero quanto guadagna Luquisha:

Ciao a tutti, ho 23 anni da dieci anni. Vengo da Bologna e sono la drag queen più pagata d’Italia. Sono una bambola con la barba. Amo il rosa e anche le cose più cafone e coatte come me. Il mio sogno è quello di diventare una popstar. Infatti ho già inciso un sacco di canzoni. La più recente è una canzone d’amore che si chiama ‘Escilo‘.

Come nasce il personaggio di Luquisha Lubamba? A spiegarlo è Luca Marchi stesso:

Nasce per caso. A una serata mi hanno chiesto di fare animazione e sono diventata la regina di Bologna. Se dovessi definirmi in due parole… Sono molto autoironica e fi*a. Lamia barba mi rende speciale e unica. Le drag queen le odio, penso di aver litigato con tutte e le ho rese famose.

Luquisha Lubamba, poi, spiega che trae ispirazione da Britney Spears cercando di rimanere sempre se stessa. Vedremo come se la caverà a Drag Race Italia. Qui dovrà scontrarsi con altre concorrenti. Andiamo a scoprire chi sono…

Le drag queen concorrenti

Andiamo, ora, a scoprire chi sono le altre drag queen concorrenti a Drag Race Italia oltre a Le Riche:

I conduttori, nonché giudici, di Drag Race Italia sono Tommaso Zorzi, Chiara Francini e Priscilla.

Il percorso di Luquisha Lubamba

Il percorso di Luquisha Lubamba a Drag Race Italia ha avuto inizio il 19 novembre in esclusiva su Discovery+, la piattaforma streaming di Real Time. Alcuni, quindi, potrebbero già conoscere il suo destino.

Noi, tuttavia, per evitare di fare spoiler andremo di pari passo alla programmazione in chiaro. Questa è iniziata il 9 gennaio 2022.

Episodio 1: nella prima puntata del drag queen posano per un servizio fotografico ambientato a Venezia. Inseguito, per la sfida principale, viene loro richiesto di creare abiti usando materiali e tessuti che trovano nel “Baule della Nonna”. Il giudice ospite è Cristina D’Avena. A rischio eliminazione troviamo Luquisha Lubamba e Divinity, ma alla fine vengono salvate entrambe.

Episodio 2: La prima puntata si è aperta con la sfida del limbo. Qui le drag hanno indossato un look carnevalesco. A seguire le concorrenti hanno realizzato uno spot dove in primo piano c’era la promozione di un prodotto in grado di rappresentare a pieno la loro personalità. Infine la passerella dedicata alle Dive italiane.

Episodio 3: (IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.