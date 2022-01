1 Lo sfogo di Delia Duran

Ore difficili queste per Delia Duran. Oggi infatti sulla casa del Grande Fratello Vip 6 è arrivato un aereo da parte dei fan di Soleil Sorge e Alex Belli, e naturalmente non è mancata la reazione della modella, che è scoppiata in lacrime. Come se non bastasse poco dopo Delia ha deciso di sfogarsi con Manila Nazzaro e ha manifestato la voglia di lasciare Alex una volta per tutte! Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“Basta, lo lascio, mi sono rotta le scatole, non mi merito questo. Aveva ragione Nathaly per quello che mi aveva detto, non ce la faccio più. Basta prendermi in giro, basta! Non ha capito il mio dolore e la mia sofferenza, mi sta continuando a prendere in giro e non me lo merito. Prima di entrare qua gli ho chiesto rispetto e di non pubblicare niente in merito a lui e Soleil”.

A consolare Delia Duran così è stata Manila Nazzaro, che come abbiamo visto in questi giorni si è particolarmente legata alla modella. L’ex Miss Italia, come Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli, ha cercato di consolare Delia, facendo anche un piccolo appunto ad Alex Belli. Queste le parole di Manila:

“Cerchiamo sempre di essere delle super donne anche quando la situazione davanti a noi è irrecuperabile. Il momento in cui realizzi è la parte più difficile. Alex ha una grandissima responsabilità e deve esserne consapevole, è in questo vortice mediatico del super io che gli appartiene, ma prima o poi finirà e capirà di aver fatto un errore“.

Cosa accadrà dunque nel corso della prossima puntata del Grande Fratello Vip 6? Delia Duran avrà modo di avere un faccia a faccia con suo marito Alex Belli? In attesa di scoprirlo, rivediamo cosa è accaduto durante la notte, quando Soleil Sorge è tornata a parlare del presunto segreto su Delia e Alex.