Delia non si presenta al GF e rifiuta di parlare con Alex, la reazione di lui (VIDEO)

Delia Duran non va al GF per il confronto con Alex Belli

Questa sera al Grande Fratello Vip sarebbe dovuta arrivare, per l’ennesima volta, Delia Duran. Il motivo è il bacio appassionato tra Alex Belli e Soleil Sorge e soprattutto l’ammissione dell’attore di essere innamorato della coinquilina.

Dopo che Alfonso Signorini ha chiesto la versione dei fatti sia ad Alex che a Soleil riguardo questo sentimento, ha detto a lui che la moglie ha rifiutato di andare nel programma. Delia, infatti, ha detto all’ultimo minuto di non voler andare in studio e nemmeno in casa. Il GF, però, le ha permesso, qualora avesse voluto, di parlare col marito al telefono.

Belli è quindi andato in confessionale già felice che Delia non fosse venuta, perché per lui questo non era il momento opportuno. Ha quindi atteso la chiamata, sperando che non avvenisse e così è stato. Delia ha scelto di non parlare con lui nemmeno tramite telefono. Alex ha apprezzato molto (già prima aveva chiesto alla moglie di non chiamare) e Adriana Volpe ha trovato questo atteggiamento arrogante. Ma l’attore non era d’accordo.

Il conduttore ha detto che sia lui che la redazione sanno cosa pensa Delia Duran di tutto quello che è successo tra il marito e l’influencer. Ma ovviamente, nel caso, sarà lei a parlare quando vorrà. Le parole di Signorini non fanno ben sperare. Vedremo come continuerà questa vicenda.

Subito dopo essere uscito dal confessionale Alex Belli si è confrontato con Soleil che ha di nuovo tirato fuori dei dubbi, perché tutta questa vicenda della Duran non la convince. Si è chiesta, quindi, perché se in teoria va tutto bene, lei ha avuto questa reazione. Alex l’ha comunque tranquillizzata, dicendole che è meglio così perché adesso la moglie sta male e quindi deve prendersi il tempo per capire tutto quanto.

Potete rivedere il video di tutto quello che è successo QUI.

