1 Delia Duran ha finto la paparazzata?

In questi giorni a far discutere il web è stata nuovamente Delia Duran. Dopo aver lasciato Milano e la casa in cui viveva con Alex Belli, la modella è stata paparazzata mentre baciava un altro uomo, e naturalmente le foto hanno fatto il giro del web. Le immagini sono state anche mostrate all’attore, che tuttavia non si è minimamente scomposto. Alex infatti ha immediatamente insinuato che Delia abbia inscenato il tutto soltanto per farlo ingelosire e per spingerlo a lasciare la casa del Grande Fratello Vip 6. Adesso emergono però nuovi dettagli, che sembrerebbero in qualche modo confermare le teorie di Belli.

A svelare dei retroscena inediti infatti è stato Very Inutil People. Il noto portale ha svelato non solo l’identità dell’uomo che stava baciando Delia Duran, ma ha anche parlato con la sua ex fidanzata, che ha raccontato quello che sarebbe accaduto. La persona al fianco della modella è Carlo Cuozzo, imprenditore 24enne di Napoli. La sua ex ragazza, Noemi, dopo la fine della relazione ha voluto smascherarlo e ha raccontato la sua verità. I due si sarebbero conosciuti 4 mesi fa. Nonostante le cose sembravano andare a gonfie vele qualche settimana fa Carlo avrebbe deciso di lasciare la sua ragazza, per concentrarsi sul suo lavoro. Cuozzo avrebbe dovuto fingere della paparazzate con donne famose per avere visibilità. Queste le dichiarazioni di Noemi:

“Siamo stati insieme per quattro mesi dove lui sembrava innamoratissimo e mi diceva cose anche molto importanti. Fino a quando un giorno non si è presentata questa ‘opportunità di lavoro’ per crescere nel suo settore e per farsi conoscere. Lui mi dice che non può più stare insieme a me perché stavano succedendo delle cose nella sua sfera lavorativa che non gli permettevano di avere una relazione stabile. All’inizio ci siamo lasciati per circa due settimane. Poi ci siamo riavvicinati perché lui sembrava sicuro di voler riprendere il nostro rapporto visto che diceva di tenerci a me e che non voleva perdermi”.

Ma non solo. Tre giorni dopo aver lasciato definitivamente Noemi, Carlo è stato sorpreso in compagnia di Delia Duran. Andiamo a vedere cosa svela lei in merito.