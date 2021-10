1 La gelosia di Delia Duran

Si sta tanto parlando della vicinanza tra Alex Belli e Soleil Sorge nella Casa del GF Vip. A parlare di questo è stata Delia Duran, moglie dell’attore, durante la puntata di Casa Chi. La modella non a mai nascosto la gelosia nei confronti di suo marito. Un concetto che ci ha tenuto a rimarcare ancora una volta, quando Rosalinda Cannavò, conduttrice della trasmissione, le ha posto la domanda:

“Quanto sono gelosa da 1 a 10? Direi anche 20. Sono gelosissima, ma una gelosia sana. Mi considero una donna gelosa, ma non permalosa. Se mi ha infastidito la vicinanza di Alex con Soleil? No, non è vero. Ma assolutamente no. Non è giusto, non ho detto questo”.

Ha precisato fin da subito Delia Duran, che è poi tornata sulla questione Sophie Codegoni, la quale prima del suo ingresso nella Casa aveva fatto degli apprezzamenti su Alex Belli:

“Forse l’ho detto su Sophie all’inizio. I primi tempi del GF Vip, Sophie ha fatto un intervento infelice dicendo che le piaceva Alex anche se era sposato. Ha proprio detto che ci avrebbe provato visto che era single e questo è brutto. Noi donne sposate lottiamo per avere famiglie felici e queste signorine che dicono certe cose stanno sbagliando. A Sophie direi di rispettare le persone sposate”.

Delia Duran ha così fatto chiarezza ancora una volta riguardo l’argomento, anche se a tenere banco è sempre il feeling tra suo marito e l’influencer. Per tale ragione la modella ha lanciato un preciso avvertimento…