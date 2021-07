1 Le foto di Denis Dosio e Matteo Salvini

Denis Dosio torna a far discutere sui social. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 nelle scorse ore è stato sommerso di critiche per via di alcune foto pubblicate sul suo profilo Instagram insieme a Matteo Salvini. Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto e ripercorriamo passo passo la vicenda.

Ieri pomeriggio Denis Dosio ha trascorso un po’ di tempo al Papeete Beach, locale molto celebre di Milano Marittima. Mentre passava un po’ di tempo in assoluto relax, ha avuto modo di incontrare Matteo Salvini. Per tale ragione, magari dopo una chiacchierata e uno scambio di battute, Denis ha chiesto al politico di scattare alcuni selfie. Foto che poi l’influencer ha caricato sul suo profilo ufficiale, tra le storie.

Nelle foto postate Denis Dosio si vede molto sorridente in compagnia del leader della Lega Nord. Il creator in entrambe le foto ha aggiunto anche una didascalia. Nella prima immagine, per esempio, ha scritto: “Quando la storia incontra l’arte contemporanea”, mentre nella successiva “Il resto lo troverete nei libri di storia“. Foto in cui ha taggato anche Matteo Salvini.

Le storie Instagram di Denis Dosio

I due scatti non sono passati inosservati e hanno provocato una lunga contestazione da parte del popolo della rete, che si è totalmente diviso sulla questione. Personaggi noti e meno noti hanno voluto esprimere il proprio parere e tra questi troviamo anche Gabriele Parpiglia:

«Quello che vi dico, guardando queste storie, è che dovete avere coscienza e responsabilità quando votate e quando scegliete chi seguire. Non sono queste le persone che aiuteranno me e voi. Non sono queste le persone che aiuteranno l’Italia o che ci strapperanno un sorriso sui social».

Ha scritto il giornalista, che sembra aver trovato riscontro da una fetta di pubblico d’accordo con il suo pensiero. Quanto accaduto, come vedremo nelle prossime righe, ha portato Denis Dosio a dover fare i conti con una lunga contestazione e una reazione immediata da parte dei follower. Continua…