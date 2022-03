Le parole dello staff di Denis Dosio

Nella giornata di oggi in molti anno diffuso un’indiscrezione secondo la quale la Polizia ha fermato Denis Dosio per accertamenti. Sui suoi social era comparso questo messaggio: “È successo un ca**o di casino oggi. Mi stanno sequestrando il cellulare, non so se sarà un addio o un arrivederci, spero la seconda, ciao“. In una foto che ha iniziato a circolare, inoltre, si vedevano l’influencer e un altro ragazzo in mezzo alla neve con i pantaloni apparentemente abbassati. In molti hanno pensato, quindi, che stessero registrando dei contenuti per il canale Onlyfans di Denis Dosio.

A rivelare come sono andate davvero le cose ci ha pensato lo staff del content creator su Instagram:

“Buonasera dallo staff di Denis Dosio. In questi giorni tutto il web ne ha parlato e come staff abbiamo deciso di esporci, vista l’impossibilità di Denis di dare dichiarazioni nelle Stories per accertamenti delle forse dell’ordine.Tutto ciò che avete sentito è spiacevolmente vero. Denis si trovava con un creator Onlyfans di fama internazionale per creare dei contenuti. (Da pubblicare in modo legale nel suo Onlyfans vietato ai minori di 18 anni). La zona era stata accuratamente scelta dove non ci potessero essere occhi indiscreti.

Un lago ghiacciato dove si trovava un bosco. Arrivati lì con l’elicottero preso dal protagonista in questione. Segnalati da un passante, sono stati portati via dalla Polizia mentre registravano un video per il profilo Onlyfans. Ma non sono riusciti, Denis tiene a precisare, a trovare il video incriminato. Il video verrà pubblicato a breve nel suo profilo Onlyfans al suo ritorno. (Da sua volontà). Saluti, lo staff“.

Non ci resta, quindi, che aspettare che faccia la sua apparizione Denis Dosio stesso sul suo profilo Instagram così da raccontare, forse, per filo e per segno gli avvenimenti accaduti anche in seguito. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.

