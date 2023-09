Gossip

Nicolò Figini | 18 Settembre 2023

Diana Del Bufalo questo pomeriggio ha voluto fare gli auguri al suo fidanzato per il compleanno. Ecco le foto

Gli auguri di Diana Del Bufalo

Questa estate Paolo Ruffini ha rivelato come mai è finita la storia d’amore con Diana Del Bufalo. L’attore comico ha rivelato di essere molto felice dei successi dell’ex fidanzata e tra loro i rapporti sono molto distesi:

“Penso che sia una ragazza fantastica e sono felicissimo che stia coronando quello che mi aveva sempre detto, ovvero fare musical”, ha detto. “Sono andato a vederla in ‘7 spose per 7 fratelli’ portandole un bel mazzo di fiori e lei ha apprezzato. So che è fidanzata, sono contentissimo

È stata una storia d’amore bella e semplice. La cosa incredibile è che un giorno siamo andati a cena e lei mi ha detto semplicemente: ‘Non me la sento più di stare insieme a te’. Io ho accettato ed è finita. Siamo stati molto male entrambi”.

Oggi entrambi hanno ritrovato l’amore. Paolo con Barbara Clara Pereira e Diana Del Bufalo con l’uomo che potete vedere anche nelle foto qui sotto. Questo, infatti, è un post che ha pubblicato l’attrice su Instagram in queste ore in onore del compleanno del compagno. Gli ha scritto:

“Oggi è il compleanno dell’uomo dei miei sogni… tanti auguri amore mio!!!”.

Nel posto possiamo vedere vari momenti che hanno passato insieme. Uno scatto li ritrae al mare o a cena ma anche dentro l’ascensore. Sempre sorridenti e felici. Quella di Diana è una storia d’amore che prosegue felicemente ormai da diversi mesi. Vedremo dove li porterà. Noi vi terremo aggiornati nel caso dovessimo sapere di più.

