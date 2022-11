NEWS

Nicolò Figini | 8 Novembre 2022

Maria de Filippi

Il pensiero di Diana Del Bufalo su Maria De Filippi

Diana Del Bufalo ha ottenuto il successo grazie ad Amici per poi diventare molto famosa sui social e come attrice non solo di TV ma anche di cinema e teatro. Molto amata dal pubblico, di recente ha rilasciato una lunga intervista con il Corriere della Sera, come riporta anche il sito Gossip e TV. Durante la lunga conversazione ha riferito che cosa pensa di Maria De Filippi e che rapporto ha con lei:

Ha rappresentato l’inizio di tutto. È una donna poco fisica, non ti abbraccia, ma ti dimostra affetto parlando bene di te. Grazie a lei ho fatto il film Matrimonio a Parigi con Massimo Boldi. Gli disse: “Incontra Diana, ascoltala”.

Maria, quindi, le ha dato una mano nella sua carriera perché credeva molto in lei, evidentemente. Un percorso lavorativo che l’ha portata a lavorare con i grandi dello spettacolo italiano, come per esempio Ornella Vanoni: “È una furbetta. Quando non si ricordava cosa doveva dire spostava l’attenzione su di me. Io dicevo la mia battuta, la guardavo : “Ornella, ora tocca a te!”. E lei: “Eh? Non sento!”. Invece non si ricordava. Poi è diventato un gioco fra noi”. Successivamente spazio alla sua vita privata.

Diana Del Bufalo ha una grande amicizia con l’attore Cristiano Caccamo. Hanno lavorato insieme diverse volte e spesso si mostrano insieme sui social, insieme anche all’ex Edoardo Tavassi. Per tale ragione i follower si chiedono se tra loro ci sia del tenero. Ci pensa lei stessa a sollevare ogni dubbio: “I nostri follower non credono al fatto che due che vanno d’accordo possano non stare insieme. Ci dicono di continuo: “Siete belli, simpatici, avete questa connessione speciale, ci volete far credere che non avete una storia?” Ebbene sì: l’amicizia tra uomo e donna esiste“. Continuate a seguirci per tante altre news.