GF Vip, arriva un aereo per Ginevra ma i vipponi non ne capiscono il significato (VIDEO)

Vincenzo Chianese | 8 Novembre 2022

GF Vip 7

Interviene lo staff di Nikita Pelizon

Una delle Vippone più amate di questo Grande Fratello Vip 7 è senza dubbio Nikita Pelizon. A poco a poco infatti la modella ha saputo conquistare il cuore del pubblico e del web, nonostante in casa ci sia ancora qualcuno che non pare avere molta simpatia per lei. Ciò nonostante l’ex concorrente di Pechino Express sembrerebbe aver conquistato i telespettatori, che più volte l’hanno eletta come la preferita della casa. In queste ore nel mentre ad attirare l’attenzione è stato un post social pubblicato dallo staff di Nikita. I suoi collaboratori infatti hanno svelato di stare preparando un power point con tutto quello che accade in casa alle spalle della Pelizon, e che verrà mostrato alla Vippona quando lascerà il reality. Questo il commento dello staff della modella:

“Vedremo come farle sapere tutto, ma in ogni caso il GF è anche questo. Quando uscirà c’è un power point che aumenta ogni giorno .Ho preso ispirazione da Gaia Zorzi. A oggi siamo a 74 slide”.

In queste ore intanto Nikita Pelizonha fatto intendere di voler chiudere con Valerio, il ragazzo che la aspetta fuori dalla casa, dopo quanto accaduto nel corso della diretta della scorsa settimana. Sfogandosi con Antonella e con Wilma infatti la Vippona ha affermato:

“Noi di base avevamo detto che sarei stata io a decidere se dirlo, semmai l’avessi voluto dire. Oppure una volta usciti da qua ci sarebbe stato un incontro tra noi in cui io avrei detto a lui se lo avevo pensato e viceversa. L’ha fatto per damri qualche dimostrazione? Non mi interessa, mi puoi mandare un aereo come ha fatto, una lettera, mandare quel cavolo che vuole, ma non ti rendi pubblico per i cavoli tuoi. Dichiarandoti fidanzato quando non siamo fidanzati. Non sono convinta al 100%. Ma ci mancherebbe. Io vi avevo mai detto il nome di lui? No. Io semplicemente stavo valutando. Siamo stati 20 giorni. Non sono venuta qui per fare qualcosa di sentimentale, voglio fare questo esperimento sociale. Voglio sentirmi libera”.