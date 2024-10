Ormai la versione autunnale di Temptation Island è terminata e tutti i fan si chiedono se Diandra e Valerio stanno ancora insieme oppure no. Che fine hanno fatto oggi? Si sono lasciati? Andiamo a scoprire la risposta a tali domande facendo, però, un piccolo riassunto del loro percorso e del falò di confronto.

Diandra e Valerio a Temptation Island

Diandra e Valerio hanno chiamato la produzione di Temptation Island 2024, nella versione autunnale, per cercare di risolvere i loro problemi. Il percorso è stato lungo e travagliato, e la fidanzata ha rivelato di aver voluto partecipare per tentare di risolvere i suoi dubbi:

“Scrivo a Temptation Island perché Valerio mi sta mettendo davanti a una scelta di vita. Lui vorrebbe che io lasciassi Roma, le attività e lo seguissi a vivere a Brindisi dove c’è la sua famiglia e dove lui potrebbe mantenere il suo posto di lavoro.

Dice che basta un panino di fronte al mare e una camminata sotto la pioggia, io non sono da due cuori e una capanna: Non lo è neanche lui”.

Nel corso della loro permanenza a Temptation Island, inoltre, abbiamo scoperto che lavoro fanno Diandra Pecchioli e Valerio Palma, la cui età è rispettivamente di 37 e 44 anni. La prima è un medico veterinario e imprenditrice, mentre il secondo è un dipendente statale.

Dopo che Valerio, nel pinnettu, ha sentito la fidanzata affermare di non sentire la sua mancanza, ha deciso di chiedere un falò di confronto anticipato. In un primo momento Diandra ha rifiutato, ma sotto consiglio delle altre protagoniste ha deciso di accettare.

Il falò di confronto

Prima di capire se Diandra e Valerio stanno ancora insieme dobbiamo fare un passo indietro. Durante il falò di confronto il fidanzato e la fidanzata hanno capito di avere visioni della vita opposte.

Diandra vuole rimanere a Roma perché afferma di avere stabilito in questa città la sua vita e la sua attività. Valerio, dal canto suo, desidera che la compagna lo segua all’interno del suo modo di vivere perché vorrebbe godersi di più il tempo libero.

Alla fine del falò di confronto, tuttavia, hanno capito di non poter contare l’una sull’altro e di conseguenza sono usciti dal programma divisi. Il pubblico ha quindi intuito che si sono lasciati. Ma oggi stanno di nuovo insieme? E che fine hanno fatto?

Diandra e Valerio stanno ancora insieme?

Diandra e Valerio stanno ancora insieme? Come abbiamo detto poc’anzi, i due si sono lasciati dopo il falò di confronto a Temptation Island 2024. Tuttavia, Valerio ha continuato a sentire la mancanza della sua ex e per tale ragione le ha scritto una lettera.

Ha anche chiesto al programma di poterla rivedere e il giorno dopo è tornato per leggere le parole che ha scritto. Ha dichiarato di aver capito di aver sbagliato nei suoi confronti e di voler tornare a vivere la vita insieme a lei.

Diandra si è molto commossa per le parole del fidanzato e lo ha perdonato ricongiungendosi in questo speciale falò di confronto. La Pecchioli gli ha promesso di farlo sentire sempre a casa, anche a Roma.

Ed eccoci arrivati all’ultima fase del reality di Canale 5. Dopo aver parlato del loro percorso, del falò di confronto e del lavoro di Valerio e Diandra, ecco cos’è successo un mese dopo Temptation Island.

Un mese dopo

L’ultima puntata, in onda su Canale 5, di Temptation Island, ha messo in chiaro definitivamente le cose tra i due innamorati. I fan si chiedono se Diandra e Valerio stanno ancora insieme o se si sono lasciati.

La risposta la scopriamo nell’appuntamento del 22 ottobre 2024, ovvero quando Filippo Bisciglia accoglie di nuovo tutte le coppie (o ex coppie) per sapere che fine hanno fatto oggi. Solo dopo che tutti gli spettatori avranno visto la puntata, inoltre, si potranno seguire i protagonisti su Instagram e i vari social.

