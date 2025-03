Un gatto entra in studio durante la nuova diretta di Diario del giorno: la reazione della conduttrice Sabrina Scampini

Oggi su Rete Quattro è andata in onda una nuova puntata di Diario del giorno, il programma condotto da Sabrina Scampini. Durante la diretta però è accaduto qualcosa di inaspettato: un gatto è infatti entrato in studio e non è mancata la reazione della conduttrice.

Un gatto entra nello studio di Diario del giorno

Senza dubbio Diario del giorno è uno dei programmi più seguiti e amati di Rete Quattro e puntata dopo puntata tiene compagnia a migliaia di telespettatori. Attualmente la trasmissione è giunta alla sua quarta edizione e alla conduzione c’è Sabrina Scampini. Proprio oggi pomeriggio è arrivato un nuovo appuntamento con il programma, tuttavia pochi secondi prima dell’inizio della diretta, al momento del promo, è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha fatto sorridere tutti i telespettatori. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Mentre la Scampini stava dando le anticipazioni sulla nuova puntata, un gatto è entrato in studio e ha iniziato a vagare indisturbato. Non è mancata naturalmente la reazione di Sabrina, che con grande professionalità ha continuato a parlare con il pubblico dopo aver affermato: “C’è un carinissimo gatto che sta passando qui però continuiamo a farvi il promo”.

La divertente scenetta accaduta a Diario del giorno tuttavia non è sfuggita agli occhi attenti dei social e in breve il video ha iniziato a fare il giro del web, strappando un sorriso a tutti gli utenti.

meraviglioso il gatto che entra tranquillo in studio a Diario del giorno 😂😂😂😂@SabrinaScampini pic.twitter.com/cY4YDifBT7 — Francesco Canino (@fraversion) March 26, 2025

Dopo la fine del promo nel mentre il gatto è stato allontanato dallo studio e così Sabrina Scampini ha potuto portare la puntata a termine senza intoppi.