Il pubblico di Amici 24 ha decretato, tramite televoto, una classifica sulle esibizioni di ballo, trasmesse del daytime di ieri pomeriggio.

Amici 24, il televoto ha determinato una classifica della gara di ballo

Nel daytime di Amici 24 andato in onda ieri, i ballerini della scuola si sono sfidati in una nuova gara di ballo, il cui esito è stato affidato esclusivamente al televoto del pubblico da casa.

Oggi, nel corso della puntata pomeridiana, la produzione i ha svelato la classifica ufficiale, decretando il vincitore della competizione, stando ai telespettatori.

A chiudere la classifica, in ultima posizione, spunta Raffaella, che non è riuscita a conquistare il favore del pubblico. Poco sopra di lei, al quinto posto, si è posizionato Francesco, che ha ricevuto qualche voto in più ma senza riuscire a emergere rispetto agli altri concorrenti.

LEGGI ANCHE: Diario del giorno, un gatto entra in studio durante la diretta

Al quarto posto, invece, troviamo Francesca, che, pur essendosi guadagnata un punteggio superiore rispetto ai due compagni, è rimasta comunque fuori dal podio.

A dominare la classifica sono stati i ballerini della squadra di Alessandra Celentano, che hanno occupato tutte le prime tre posizioni. Daniele si è classificato terzo.

Al secondo posto troviamo Chiara, che ha ottenuto un ottimo riscontro dai telespettatori. A trionfare su tutti, però, è stata Alessia, che si è aggiudicata il primo posto nella gara di ballo al televoto, guadagnandosi l’ammirazione del pubblico. Riassumendo:

Come si può notare, gli stacchi più significativi separano il primo posto dal secondo e il terzo da quarto. La competizione ha messo in evidenza non solo il talento e l’impegno dei ballerini, ma anche le preferenze del pubblico di Amici 24.