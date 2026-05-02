Il diavolo veste Prada 2 non è ancora arrivato sul grande schermo ma sta già facendo sognare le fan. Gli occhiali da sole delle protagoniste sembrano essere diventati già una vera e propria tendenza.

Il diavolo veste Prada 2: gli occhiali da sole di tendenza

Sono passati vent’anni da quando è uscito il primo film, che ha ottenuto un successo tale da scatenare il delirio alla notizia dell’uscita del secondo capitolo. Miranda Priestly, Andy Sachs ed Emily Charlton stanno per tornare e sembrano già avere tutta l’intenzione di entrare nel guardaroba di moltissime fan. La data ufficiale di uscita de Il diavolo veste Prada 2 è il 29 aprile, ma sono già state diffuse diverse immagini del nuovo film e anche il trailer, che hanno già fatto scatenare tutte le fashioniste e le appassionate di moda. Ad attirare così tanta attenzione sono stati gli occhiali da sole delle tre protagoniste, che sembrano essere già diventati una vera e propria tendenza.

Per tutte le persone normali si tratta solo di un semplice accessorio, ma nel look di Miranda Priestly è molto di più, un vero oggetto iconico. In questo secondo film gli occhiali da sole hanno fatto un salto di qualità e vengono usati anche dalle altre due protagonisti, in modo molto furbo. Ora tutte le fan di queste donne di successo potranno inserire i loro occhiali da sole nei propri outfit, per rendere un semplice accessorio qualcosa di straordinario. Siete pronte a sfoggiare gli occhiali di Miranda, Andy ed Emily?

Il diavolo veste Prada 2: gli occhiali da sole di Miranda, Andy ed Emily

Miranda Priestly, temuta direttrice di Runaway, interpretata magistralmente dalla straordinaria Meryl Streep, ha sempre usato gli occhiali da sole per esprimere consenso o disapprovazione. Per lei sono sempre stati molto più di un semplice accessorio. Nel primo capitolo indossava occhiali ovali con montatura in metallo, mentre per il secondo film la scelta è ricaduta su un total black in grado di rendere il suo sguardo ancora più imperscrutabile. Il modello scelto è di Tommy Hilfiger, con montatura rettangolare e il logo in oro sull’asta. Un tocco ancora più iconico per il suo personaggio.

Andy Sachs, arrivata come stagista, ha mostrato nel primo film di essere riuscita a trasformarsi in un’icona di stile. Interpretata dalla bellissima Anne Hathaway, la protagonista è pronta a tornare e dimostrare che in fatto di stile l’allieva sta decisamente superando la maestra. I suoi occhiali da sole hanno un design moderno e sono di Versace. Anche loro in total black con una montatura ottagonale e lenti grigio scuro, per un tocco audace e alla moda.

Pronta ad attirare l’attenzione anche Emily Charlton, ex assistente di Miranda e diventata dirigente. Interpretata dalla bellissima Emily Blunt, sfoggia un look molto più formale e adatto al nuovo ruolo, con una piccola concessione che conquista tutti, ovvero gli occhiali da sole ovali in stile anni ’90. Un modello di Yves Saint Laurent, con montatura nera e lenti grigio scuro. Moderni, ma con un tocco vintage.