Antonella Clerici ha una sorella che ha sempre amato moltissimo. Il loro rapporto è sempre stato molto solido e le due si sono mostrate insieme in diverse occasioni su Instagram.

Antonella Clerici, chi è la sorella Cristina?

Antonella Clerici ha parlato spesso della sorella Cristina, raccontando di aver sempre avuto un legame speciale con lei. L’ha sempre definita come la sua più grande confidente e ha mostrato in diverse occasioni i loro momenti insieme. sui social. Cristina Clerici è nata a Legnano, in Lombardia, il 30 agosto 1967. Si tratta della sorella minore della famosa conduttrice, lontana dal mondo dello spettacolo e molto riservata. La donna lavora come psicologa e ha una carriera di grande successo.

Sono poche le cose che si sanno sul suo conto perché ha sempre voluto mantenere privata la sua vita, difendendo la sua privacy al punto di negare di conoscere la sorella quando le sue pazienti notano una somiglianza e le fanno domande sul suo conto, come ha raccontato la conduttrice. La donna ha una grande passione per la lettura e ha sempre scelto di stare lontana dai riflettori, nonostante il grande successo di sua sorella, che avrebbe potuto inevitabilmente coinvolgerla.

Antonella Clerici: il rapporto speciale con la sorella Cristina

Antonella Clerici e la sorella Cristina hanno saputo costruire un rapporto molto forte, davvero speciale, fin da quando erano piccole. Un rapporto diventato ancora più saldo da quando hanno perso la mamma, come ha dichiarato la conduttrice. Per lei la sorella è la sua più grande confidenza, colei a cui ha sempre detto tutto e chiesto consigli. Antonella Clerici ha spiegato che in realtà è molto severa, ma anche molto sincera e schietta, e la critica quasi sempre nelle sue decisioni, ma lei la considera un po’ come se fosse la sua “coscienza”.

“Lei è più piccola di me di quattro anni, ma è quella che forse è più saggia. Ci sentiamo almeno due volte al giorno, da quando poi c’è Maelle lei, non avendo figli, è la sua bambina, quindi almeno una volta ogni quindici giorni viene a Roma” aveva raccontato Antonella Clerici in un’intervista. Le due hanno mantenuto un bellissimo rapporto pur essendo molto diverse, sia fisicamente che caratterialmente. Un altro momento che le ha legate molto è stato quando la conduttrice ha dovuto affrontare un momento difficile per un’operazione d’urgenza di rimozione delle ovaie. Sua sorella le è stata molto vicina, nonostante lo spavento e lo choc per quanto accaduto.