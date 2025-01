In queste ore è spuntata in rete una segnalazione su due ex allievi di Amici 24. Pare infatti, secondo le voci di corridoio, che Diego Lazzari sia stato beccato a baciare Teodora. Ecco quello che sta accadendo.

La segnalazione sui due ex allievi di Amici 24

Siamo nel vivo di Amici 24 e ormai manca sempre meno all’inizio del Serale. In questi mesi tuttavia, come chi segue il programma ben sa, non sono mancati i colpi di scena all’interno della scuola più famosa d’Italia. Col passare delle settimane infatti numerosi sono stati gli allievi che sono stati eliminati e che dunque hanno già lasciato il talent show di Maria De Filippi.

In queste ore, a sorpresa, a tornare al centro dell’attenzione mediatica sono stati proprio due ex protagonisti di questa edizione, che di certo il pubblico non ha dimenticato. Parliamo di Diego Lazzari e di Teodora, che senza ombra di dubbio sono stati entrambi amatissimi dai fan della trasmissione. Ma perché il cantante e la ballerina stanno facendo chiacchierare i social? Andiamo a scoprire quello che sta accadendo in rete.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2025, Gerry Scotti co-conduttore della prima serata

Stando a quanto ha riportato VeryInutilPeople, che ha ricevuto una segnalazione anonima, sembrerebbe che Diego e Teodora siano stati beccati a baciarsi. Tuttavia, come specifica la pagina stessa, al momento non ci sono prove fotografiche che confermerebbero il pettegolezzo sui due ex allievi di Amici 24. Di conseguenza attualmente vi invitiamo a prendere i gossip con le pinze, non essendoci certezze in merito.

I diretti interessati infatti a oggi non sono ancora intervenuti per commentare il pettegolezzo sul loro conto e non è chiaro se nelle prossime ore decideranno di rompere il silenzio. Novella naturalmente è pronta ad accogliere le dichiarazioni di Diego e di Teodora e a fare immediatamente chiarezza sulla situazione qualora ci fossero degli aggiornamenti in merito.