Annalisa è uno dei punti fermi del panorama della musica italiana. Bella, brava, coinvolgente, quando sale sul palco riesce a incantare ed emozionare tutti anche solo con la sua presenza scenica. La cantante ligure, prossima ai 41 anni, mostra sempre un fisico impeccabile ma, qual è il suo segreto? Cosa mangia Annalisa per mantenersi così in forma? Scopriamolo insieme.

Annalisa, in splendida forma a 40 anni: ma come fa?

Da ormai tantissimi anni Annalisa è una delle voci femminili più amate nel panorama della musica italiana. Con la sua grinta e la sua energia, la cantante ligure, dopo l’esperienza ad “Amici“, ha ottenuto un successo davvero incredibile. Mancherebbe solamente un primo posto a Sanremo ma, se continua così, prima o poi ci riuscirà. Oltre che per le sue doti canore, Annalisa stupisce anche per il suo fisico impeccabile. Il prossimo 5 di agosto la bella cantante compirà 41 anni ma, a vederla, ne dimostra almeno una decina in meno. Tutti quindi si chiedono, ma qual è il suo segreto? Come fa a mantenersi così in forma? Il segreto sta tutto tra dieta e allenamento. Andiamo quindi a scoprire insieme tutti i suoi segreti.

La dieta di Annalisa: cosa mangia davvero per restare in forma

Voce cult della musica italiana, bella e sensuale, Annalisa oggi, a quasi 41 anni, ha un fisico impeccabile, frutto di una dieta sana e del giusto allenamento. Cominciamo a parlare di alimentazione, cosa mangia la cantante di Savona per essere così in forma malgrado il tempo che scorre? Dal suo debutto ad “Amici” Annalisa è cambiata davvero tanto, grazie soprattutto a scelte alimentari più consapevoli. In una intervista a Repubblica, la cantante di “Canzone estiva” (sarà il tormentone dell’estate 2026?), ha dichiarato di aver cambiato il suo approccio con il cibo nel corso degli anni, arrivando a scegliere di non mangiare più carne, ammettendo però di essere tollerante nei confronti degli altri. Non si definisce vegana, in quanto ama moltissimo il pesce fresco, oltre che i piatti della sua terra.

L’allenamento di Annalisa: la sua routine sportiva

Mangiare bene e più consapevolmente non basta, per mantenersi così in forma Annalisa affianca alla dieta l’attività fisica. L’allenamento costante è essenziale, soprattutto col trascorrere degli anni, per mantenersi in forma e in salute. La cantante ligure, che ha sempre dichiarato di amare lo sport, dedica diverso tempo al ballo, che è anche parte integrante dei suoi concerti. Disciplina, questa, che consente ad Annalisa di bruciare calorie e di tonificare i muscoli.