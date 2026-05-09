Alessandra Mussolini, politica italiana e concorrente del Grande Fratello Vip, è sempre in forma. Qual è il suo segreto? Scopriamo insieme la dieta seguita dall’ex europarlamentare.

Dieta di Alessandra Mussolini: cosa mangia?

Alessandra Mussolini è sempre in forma ed è apparsa dimagrita rispetto a qualche anno fa. L’ex europarlamentare ha svelato di aver fatto una scelta alimentare molto drastica e per questo è stata molto criticata. “Non mangio, anzi mangiucchio per sopravvivere” ha dichiarato, una volta, in un programma televisivo. Le sue dichiarazioni hanno scatenato le polemiche per una scelta alimentare “scorretta” che l’ha portata a dimagrire.

Secondo molti, con queste dichiarazioni avrebbe lasciato passare un messaggio molto negativo e decisamente sbagliato. Come se non mangiare fosse la soluzione per dimagrire. L’ex europarlamentare è sempre pronta a provocare e a scherzare e sicuramente questo discorso è stato fatto con ironia. In realtà, Alessandra Mussolini ha parlato in altre occasioni della sua forma fisica, sottolineando di seguire un’alimentazione sana e bilanciata. Probabilmente evita gli eccessi e cerca di mangiare meno, ma in modo equilibrato.

Alessandra Mussolini: il segreto della sua forma fisica

Alessandra Mussolini appare sempre in forma e il merito è della sua alimentazione e dell’attività fisica. Tutti hanno notato il suo dimagrimento e l’hanno vista piena di energia quando ha partecipato a Tale e Quale Show. Loretta Goggi, che faceva parte della giuria, le aveva chiesto quale fosse il suo segreto per mantenere un aspetto così giovane. La sua risposta ha scatenato non poche polemiche, visto che aveva dichiarato di mangiare poco e non regolarmente.

In tanti hanno pensato che il suo aspetto fosse dovuto a interventi di chirurgia plastica o a una dieta davvero molto drastica. La donna ha, però, poi specificato che segue una dieta sana ed equilibrata, prestando molta attenzione a ciò che mangia, aggiungendo di controbilanciare questa dieta con una fase di digiuno. Nonostante le polemiche, Alessandra Mussolini ha continuato a mostrarsi in perfetta forma, volendo forse mantenere la privacy sul suo segreto di bellezza.

Alessandra Mussolini: lo stile di vita e l’amore per la natura

Quando era in politica, Alessandra Mussolini aveva dichiarato di godersi a pieno i tempi di vacanza in estate, anche dal punto di vista del cibo. Negli ultimi tempi ha evitato gli eccessi, dedicandosi a una dieta sana ed equilibrata per riuscire a dimagrire e a mantenere la sua forma fisica. Una cosa molto importante per lei è anche lo stile di vita, sempre molto attivo. La donna pratica attività fisica e ama molto stare all’aperto, in mezzo alla natura.

Mussolini ha affermato di alzarsi sempre molto presto la mattina e di dedicare diverso tempo alla cura del suo giardino. Ha condiviso anche qualche post social in cui mostrava la sua passione per il giardinaggio, fonte di grande benessere fisico e mentale.