Diletta Leotta è una conduttrice molto amata dal pubblico ed è sempre in forma fisica smagliante. Scopriamo insieme quale dieta segue e quali sono i suoi segreti per mantenersi in forma.

Dieta di Diletta Leotta: cosa mangia la conduttrice?

Diletta Leotta mostra sempre un fisico mozzafiato, risultato di un’alimentazione equilibrata e di tanta attività fisica. La sua carriera da conduttrice e giornalista sportiva va a gonfie vele, così come la sua famiglia. Un momento davvero molto bello per Diletta, che continua a dedicarsi sempre anche al suo benessere fisico. La conduttrice segue una dieta che le consente di mangiare tutto, senza fare troppe rinunce o scelte troppo drastiche. Segue un regime alimentare con pasti equilibrati per prendersi cura in modo particolare della sua salute, ma senza rinunciare al gusto.

Durante un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Diletta Leotta ha parlato delle sue abitudini alimentari. Ha raccontato di seguire una dieta molto equilibrata e variegata, senza fare troppe rinunce pur prestando sempre attenzione a ciò che mangia. Non è seguita da un nutrizionista, perché ama cucinare e vuole fare tutto da sola. Il suo piatto preferito è la pasta alla norma, una ricetta che le ha insegnato sua madre e fa parte della tradizione siciliana. La sua dieta le consente di togliersi diversi sfizi e di essere sempre felice a tavola.

Diletta Leotta e la forma fisica: la passione per lo sport

L’alimentazione non è l’unica cosa a cui Diletta Leotta presta attenzione per riuscire a mantenere la sua forma fisica impeccabile. La conduttrice, per riuscire ad avere sempre un fisico al top, si dedica all’attività fisica in modo costante e determinato. L’esercizio e la palestra non mancano mai nella sua quotidianità. Ogni volta che può si concede sessioni di allenamento di 15-30-45 minuti e questo le consente di organizzare al meglio i suoi impegni lasciando sempre spazio al movimento.

Lei stessa ha spiegato che la cosa importante per lei è riuscire sempre a fare un tipo di allenamento durante il quale riesca a divertirsi. Non deve essere una cosa pesante, ma qualcosa che le conceda anche benessere mentale e tanto divertimento. La conduttrice ha spiegato che allenarsi per lei significa anche liberare la mente e prendersi un po’ di tempo per staccare da tutto il resto. “Da quando ho scoperto lo yoga non posso più farne a meno” ha spiegato in un’intervista. Grazie a questa pratica riesce sempre a godersi a pieno il momento dell’allenamento, dedicandosi anche al benessere psicologico. Quando non fa yoga sceglie soprattutto allenamenti specifici sia per la parte alta che per la parte bassa del suo corpo.