In queste ore, sui social, Diletta Leotta ha svelato il sesso del secondo figlio. La conduttrice ha tenuto il gender reveal dal ginecologo.

Il sesso del secondo figlio di Diletta Leotta

Qualche settimana fa, con un tenero post pubblicato sui suoi profili social, Diletta Leotta ha annunciato di essere in attesa del suo secondo figlio. Come di certo in molti già sapranno, la conduttrice è diventata mamma per la prima volta nel 2023, quando ha dato alla luce la piccola Aria, nata dall’amore con il marito Loris Karius.

Attualmente dunque la coppia è in attesa di un altro bambino e, poco prima di Natale, i due sui social, condividendo la lieta notizia con il mondo intero, hanno affermato: «Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello. Aria sta diventando una sorella maggiore e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio».

In queste settimane dunque Diletta Leotta sta portando avanti la sua gravidanza e solo nelle ultime ore è arrivata una notizia che ha commosso il web intero. Su Instagram infatti ha conduttrice ha svelato il sesso del suo secondo figlio. In una breve clip condivisa, vediamo Diletta nello studio del suo ginecologo, che a un tratto afferma: «Lo dico a tutti? È un maschio». Fiocco azzurro dunque in casa Leotta-Karius, che nel mentre si preparano ad accogliere il bambino.

Quando nasce il figlio della Leotta

Mentre Diletta e Loris si stanno godendo questo bellissimo momento, in molti sul web si stanno già chiedendo quando nascerà il bambino. Attualmente la conduttrice non ha ancora rivelato la data prevista per il parto. Con ogni probabilità però il piccolo potrebbe venire al mondo tra maggio e giugno.

Molto mistero anche sulla scelta del nome del bambino. A oggi infatti la coppia non si è ancora espressa in merito e solo nelle prossime settimane ne sapremo di più.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.