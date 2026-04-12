Il menù settimanale della dieta di Noemi non è rigido come si può pensare. La cantante, per perdere peso e mantenersi in forma, ha deciso di seguire la dieta META (Medical Education Transform Action) che punta tutto sulla salute e sulla consapevolezza.

Noemi: quale dieta segue la cantante?

Noemi, che sfoggia un fisico in perfetta forma a ogni sua apparizione pubblica, segue una dieta chiamata Meta (Medical Education Transform Action) che le consente di prendersi cura della sua salute, puntando anche sulla consapevolezza di sé e l’accettazione del proprio corpo. La cantante ha fatto tanta strada dal suo esordio e ora che è nel pieno del successo, ha iniziato a sfoggiare una forma fisica diversa rispetto ai primi anni. L’artista è molto dimagrita, grazie alla dieta che segue e alla sua costanza nell’allenamento fisico.

I suoi fan si sono chiesti come abbia fatto a perdere così tanti chili e a mantenere questa nuova forma fisica. Il merito è proprio della dieta Meta, un metodo studiato dalla nutrizionista Monica Germani, con l’obiettivo di educare il paziente da un punto di vista emotivo, per riuscire a spingerlo ad avere un approccio diverso con il cibo. Una dieta che rappresenta qualcosa di più profondo rispetto alle altre, perché coinvolge anche la mente e la parte emotiva di una persona.

Metodo Meta: come funziona la dieta di Noemi?

L’obiettivo principale della dieta Meta, seguita dalla cantante Noemi, è quello di modificare l’azione del metabolismo. Compiendo questo passo, la perdita di peso risulta molto rapida, ma l’equilibrio dell’organismo non viene alterato. La nutrizionista Germani ha seguito Noemi per insegnarle questo approccio, in modo da evitare diete troppo drastiche e rigide, che a volte possono compromettere il fabbisogno energetico.

Ma come funziona la dieta Meta? Si tratta di un approccio che vuole rispettare le abitudini alimentari dei pazienti, andando ad apportare delle modifiche in modo lento, senza stravolgimenti repentini. Questo metodo diventa una specie di coccola per il corpo, perché permette di prendersene cura davvero, senza sottoporlo a troppe pressioni. Lo stile alimentare viene modificato poco alla volta, con qualche trucco per compensare eventuali cene o pranzi fuori.

La dieta di Noemi: il menù settimanale

Noemi segue un menù settimanale specifico, ma non rigido. Per quanto riguarda il primo pasto della giornata, la colazione, la scelta ricade su yogurt magro con un cucchiaino di cereali o muesli e un po’ di frutta fresca, alternando a fette biscottate integrali con un cucchiaino di marmellata senza zucchero. Da bere è sempre meglio scegliere una spremuta di arancia o melograno, oppure un succo di frutta, ma rigorosamente preparati in casa, per evitare zuccheri aggiunti. In alternativa, si può scegliere una tazza di tè verde con un cucchiaino di miele o un caffè, da dolcificare solo con un cucchiaino di miele o di zucchero di canna.

Per quanto riguarda gli spuntini di metà mattinata e metà pomeriggio è importante scegliere sempre frutta di stagione, frutta secca o frullati di frutta e verdura, alternando a yogurt magro sempre con frutta.

Il pranzo ideale è composto da 50 grammi di pasta integrale o riso integrale con verdure e olio extravergine d’oliva, a cui si possono aggiungere un po’ di ricotta o mezza porzione di lenticchie per aumentare le proteine. In alternativa alla pasta si può scegliere una zuppa di legumi con due fette di pane integrale. Il pasto si può concludere con due noci o un pezzettino di cioccolato fondente.

A cena sono consigliate le uova al tegamino o 150 grammi di pesce per le proteine, da alternare con bresaola o carne bianca, insieme a un panino integrale e una patata. Come contorno si possono scegliere verdure crude o cotte, condite da olio extravergine d’oliva. Per concludere il pasto nel migliore dei modi si possono mangiare due o tre frutti secchi.