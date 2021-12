Givova: il grande successo del brand dei VIP

Un’eccellenza italiana che sta conquistando gli appassionati di abbigliamento sportivo di tutto il mondo. Da un’intuizione di Giovanni Acanfora, il 23 maggio del 2008 nasce il Progetto GIVOVA.

“Givova nasce dalla mia volontà di andare oltre tutto quello che già esisteva sul mercato del settore – spiega l’imprenditore – di fondere l’eccellenza con la competitività. Dopo un decennio Givova è un sogno diventato realtà, con il grande potere di riuscire a farmi sognare ancora”.

Da quel momento è stata una cavalcata vincente, che ha portato il brand a divenire sponsor tecnico di team di tutto il pianeta, dall’Europa al Sudamerica. Non solo.

Da sempre vicina al sociale, come da volontà del Presidente, Givova è sponsor della Nazionale Italiana Cantanti e della Partita del Cuore, della Nazionale Attori e della Basket Artisti.

Un passo ulteriore è stato compiuto da qualche tempo, con l’apertura del brand al mondo dello spettacolo e della televisione, partecipando come sponsor a trasmissioni come il Grande Fratello VIP e l’Isola dei Famosi, Eurogames e la rubrica Palestra in Casa nel programma Pomeriggio 5.

L’Italia che ci piace. Vincenti!

