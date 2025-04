A seguito delle recenti dichiarazioni di Eleonora Abbagnato su Diletta Leotta, Striscia La Notizia consegna un Tapiro d’oro alla conduttrice. Ecco cosa è accaduto e la replica ufficiale.

Tapiro a Diletta Leotta

In questi giorni a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Diletta Leotta. Nel corso di un’intervista infatti a parlare della conduttrice è stata Eleonora Abbagnato, che ha ricordato un episodio avvenuto anni fa, quando suo marito Federico Balzaretti lavorava in tv proprio con la presentatrice. In merito la ballerina, non nascondendo la sua gelosia, ha dichiarato: “A Milano, tempo fa, mi capitò di incontrare la Leotta che, lavorando a Dazn con Federico, mostrava di avere con lui una confidenza eccessiva. Scattai subito e mi presentai in modo formalissimo: ‘piacere sono sua moglie’. Diletta ha quelle curve che io non ho, ma furono i meme che giravano sul web, raffiguranti lei e mio marito in love, a farmi diventare matta”.

Adesso, a distanza di qualche giorno dalle dichiarazioni di Eleonora Abbagnato, Striscia La Notizia ha raggiunto Diletta Leotta per consegnarle un Tapiro d’oro. La conduttrice a quel punto ha avuto modo di replicare per la prima volta e ha così affermato: “La malizia sta negli occhi di chi guarda. Io ho sempre lavorato con grande professionalità e leggerezza, perché serve anche leggerezza”. Ma non solo. La Leotta ha infatti ha voluto invitare Eleonora e Federico nel suo podcast e ha così aggiunto:

“Invito lei e Federico Balzaretti nel mio podcast, così creiamo una bella rete tra donne. Dobbiamo essere empatiche e solidali tra di noi. Loro hanno una famiglia stupenda: non vedo l’ora di vederli e fare una bella intervista”.

Cosa accadrà dunque a questo punto? Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti accoglieranno l’invito di Diletta Leotta? Non resta che attendere per scoprirlo.