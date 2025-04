A distanza di alcune settimane dalla finale del Grande Fratello, una fan di Zeudi Di Palma si fa un tatuaggio in suo onore e si fa incidere il nome dell’ex Miss Italia sulla pelle.

Il gesto della fan di Zeudi Di Palma

In questi mesi si è parlato a lungo di Zeudi Di Palma. L’ex Miss Italia è stata infatti tra le protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello e ha ricevuto il sostegno di migliaia di fan, che hanno fatto di tutto per portarla in finale. Tuttavia proprio durante l’ultima puntata la gieffina è stata battuta da Helena Prestes in un televoto flash e si è così classificata al quinto posto. In queste settimane dunque Zeudi è tornata alla sua vita di sempre e ha riabbracciato le persone a lei care.

Ma non solo. La Di Palma ha anche potuto constatare il grande affetto del pubblico nei suoi confronti e di certo alcuni sostenitori hanno fatto anche delle piccole follie. Solo nelle ultime ore è infatti accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo già discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne, Gianmarco potrebbe abbandonare il trono

Una fan ha deciso di omaggiare Zeudi Di Palma e di farsi un tatuaggio in suo onore. La persone in questione si è dunque incisa sulla pelle non solo il nome dell’ex Miss Italia, ma anche un suo celebre motto: “Vivi e lascia vivere”, che ha ripetuto più volte all’interno della casa del Grande Fratello. Il gesto naturalmente ha già diviso gli utenti e in rete non si parla altro che dell’accaduto.

Di recente intanto si è parlato di una possibile partecipazione di Zeudi alla prossima edizione di Tale e Quale Show. Secondo le voci di corridoio infatti la Di Palma sarebbe prossima alla firma e in autunno potrebbe dunque entrare nel cast del talent show di Rai 1.