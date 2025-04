Ospite a Storie di donne al bivio weekend, Eleonora Abbagnato racconta della scenata di gelosia fatta a suo marito Federico Balzaretti a causa di Diletta Leotta. Ecco le parole dell’étoile.

Il racconto di Eleonora Abbagnato

Solo di recente a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Eleonora Abbagnato. La celebre étoile infatti, ospite a Obbligo o Verità, ha raccontato un curioso retroscena su suo marito Federico Balzaretti, risalente ai giorni in cui lavorava in tv. Queste le dichiarazioni di Eleonora in merito: “Quando mio marito lavorava in tv con una bella ragazza, ero molto gelosa. Gli facevo imitazioni, scenate. Lei gli metteva il c**o in faccia. Io non ho le sue forme purtroppo”.

Adesso, a distanza di qualche giorno da questo racconto, Eleonora Abbagnato a Storie di donne al bivio weekend, in onda domani su Rai 2, ha fatto il nome di questa misteriosa ragazza: Diletta Leotta. A quel punto la ballerina, entrando nei dettagli, ha rivelato anche cosa è accaduto quando ha avuto modo di incontrare la conduttrice e in merito, come riporta Il Corriere della Sera, ha affermato:

“Amo mio marito come il primo giorno e sono gelosa. A Milano, tempo fa, mi capitò di incontrare la Leotta che, lavorando a Dazn con Federico, mostrava di avere con lui una confidenza eccessiva. Scattai subito e mi presentai in modo formalissimo: ‘piacere sono sua moglie’. Diletta ha quelle curve che io non ho, ma furono i meme che giravano sul web, raffiguranti lei e mio marito in love, a farmi diventare matta”.

Eleonora Abbagnato tuttavia precisa che tra Diletta Leotta e suo marito non c’è mai stato altro che un rapporto professionale. La celebre e amata ballerina ha così aggiunto: “Tra lei e Federico non c’è mai stato altro che lavoro, ma Diletta è una donna esuberante, sicura del suo fascino e ho voluto mettere le cose in chiaro immediatamente. La moglie sono io e basta”.