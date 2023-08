NEWS

Andrea Sanna | 17 Agosto 2023

Diletta Leotta

Compleanno insieme per Diletta Leotta e Aria

“Sei il regalo più bello che potessi ricevere”, così Diletta Leotta sui social ieri sera, quando ha dato il benvenuto alla primogenita Aria (questo il nome scelto per la piccola). Una grande giornata di festa per la conduttrice e Loris Karius, portiere del Newcastle United. Ma c’è un particolare che non è sfuggito: la bambina è nata lo stesso giorno della sua mamma!

Un dettaglio davvero incredibile se si pensa che non è poi così usuale che accada una cosa del genere. Ci sono delle rarità e Diletta Leotta, a quanto pare, è riuscita inconsapevolmente in questa “impresa”. Ecco perché ieri Karius si è presentato in ospedale con una torta di compleanno, come mostrato anche dalle foto scattate poco dopo la nascita della bimba. Immagini che hanno poi condiviso con i social per dare l’annuncio della nuova arrivata.

Tutto fatto quindi per festeggiare l’arrivo di Aria in primis sicuramente, ma è stato un dolce pensiero anche per la sua compagna, che proprio ieri ha spento per l’appunto 32 candeline. E quale modo migliore se non celebrarlo così!? Davvero una giornata da sogno per Diletta Leotta che infatti su Instagram l’ha già definito il miglior compleanno della sua vita. E come darle torto!

Tanti i volti noti che si sono uniti per festeggiare questa giornata. Da Chiara Ferragni, che ha fatto le congratulazioni alla presentatrice, ad Aurora Ramazzotti che ci ha tenuto a dire: “Ariaaaaaaaa che nome stupendo. Congrats”. Poi tra i tanti ancora i pensieri di Elettra Lamborghini, Claudio Marchisio e Giulia Salemi, giusto per citare qualcuno. Tutti si sono uniti al meraviglioso giorno vissuto da Diletta Leotta e Karius Loris!

Novella2000.it e Novella 2000 si uniscono ai numerosi auguri arrivati in queste ore e fanno le migliori congratulazioni alla coppia per questa giornata. Buon compleanno alla conduttrice e ben arrivata Aria!