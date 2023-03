Diletta Leotta, svelato il sesso del bebè: l’indiscrezione

NEWS

Debora Parigi | 29 Marzo 2023

Qual è il sesso del bebè di Diletta Leotta?

A febbraio era uscita l’indiscrezione secondo cui Diletta Leotta era incinta del suo nuovo fidanzato, il portiere della squadra di calcio del Newcastle Loris Karius. Gli esperti di gossip avevano notato un pancino sospetto, ma non era stato detto nulla dai diretti interessati dopo questo rumor.

Lo scorso 24 marzo, poi, la stessa Diletta ha dato la notizia della gravidanza. Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram ha annunciato ufficialmente che lei e il compagno Loris sono in attesa del loro primo figlio. Nel filmato la conduttrice sportiva abbraccia in lacrime, per la gioia, il fidanzato. Probabilmente aveva appena scoperto di aspettare un bambino o aveva appena informato Loris.

Oggi sono uscite alcune indiscrezioni sui dettagli di questa gravidanza rivelati dal settimanale Chi, cone riporta il sito Gossip e TV. A quanto pare Diletta Leotta sarebbe al quarto mese di gravidanza. Lei e Loris stanno insieme da sei mesi (a meno che non siano riusciti a tenere segreta la relazione da prima). Ma non solo, fonti vicine alla conduttrice siciliana hanno rivelato anche il sesso del bebè. La coppia sarebbe in attesa di una femmina.

Come detto, si tratta di un’indiscrezione, quindi non abbiamo certezze. Probabilmente tra un po’ di tempo sarà la stessa Leotta a rivelarlo ufficialmente. Magari anche lei ci delizierà con un bel video del gender reveal, come va molto di moda anche in Italia da alcuni anni.